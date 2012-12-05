Банк «Тинькофф Кредитные Системы» – новый партнер системы «ЛИДЕР».
С декабря 2012 года более 2,7 млн. клиентов банка «Тинькофф Кредитные Системы» получили возможность без комиссии пополнять счета и погашать задолженность по кредитным картам через систему «Международные денежные переводы «ЛИДЕР»». К услугам клиентов все имеющиеся на сегодняшний день каналы оплаты – через кассы и терминалы банков-партнеров системы и через интернет-кошелек Leomoney.ru.
Чтобы осуществить платеж в кассе банка необходимо сообщить оператору о переводе денежных средств в пользу банка «Тинькофф Кредитные Системы», предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщить номер карты, совершить оплату и получить подтверждающую квитанцию.
Для погашения кредита или пополнения счета в терминале достаточно выбрать кнопку «Банковские услуги», найти банк «Тинькофф Кредитные Системы» в предложенном списке, ввести необходимые реквизиты, внести деньги и получить квитанцию. Владельцам личного кабинета в интернет-кошельке Leomoney.ru также достаточно выбрать в меню «Банковские услуги» и, следуя инструкции, совершить платеж.
«Партнерские отношения с надежным и высокотехнологичным финансовым институтом, которым является банк «Тинькофф Кредитные Системы», мы считаем важным шагом в развитии платежных сервисов «ЛИДЕР», - комментирует начало сотрудничества председатель правления НКО «ЛИДЕР» Юрий Камакин. – Широкая география пунктов банков-партнеров системы и терминалов самообслуживания открывают новые возможности для клиентов банка».
«Предоставление клиентам возможности бесплатно пополнять свои карты – наш приоритет и мы рады, что договорились с НКО «ЛИДЕР»», - отмечает президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.
Справка о системе денежных переводов «ЛИДЕР».
Система денежных переводов «ЛИДЕР» предлагает услуги по отправке денег без открытия счета, а также прием платежей в адрес более 1700 провайдеров, оказывающих услуги населению (операторы мобильной связи, страховые и туристические компании, бюджетные организации и многие другие). География системы насчитывает более 130 000 пунктов в 132 странах мира. Более подробную информацию можно получить на сайте www.leadermt.ru.