Олег Тиньков получил премию «Предприниматель года»

Основатель банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков стал лауреатом премии делового журнала «Генеральный директор» в номинации «Предприниматель года».



Церемония награждения состоялась 30 ноября 2012 года в Москве, в отеле Ritz-Carlton. На торжественное мероприятие собрались 400 генеральных директоров крупного, среднего и малого бизнеса. «Этот человек не нуждается в представлении: человек-бренд, человек-успех, Бизнесмен с большой буквы. Любой бизнес, который он ведет, становится прорывным, – с такой подводки начали ведущие церемонии награждения. – Не исключением является и его банк, который три года подряд удваивает бизнес. Планируется, что к концу 2012 года его активы составят больше 50 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам года превысит 3,5 млрд рублей. В банке, помимо традиционных продуктов, вводятся реально прорывные технологии. В этом году была запущена система онлайн-кредитования «КупиВкредит» и появился новый продукт – дебетовая карта Tinkoff Black. Также в 2012 году стартовала новая компания Tinkoff Digital».



Обладателем гранта в сумме 3 млн рублей на развитие бизнеса в этом году стал Роман Аранин, генеральный директор компании «Observer» из Калининграда. Компания Романа Аранина разрабатывает и продает технические средства для реабилитации инвалидов. Менее чем за три года компания вышла на полную самоокупаемость. В отборе приняли участие более 3 000 соискателей из всех регионов России.