Клиенты банка «Тинькофф Кредитные Системы» стали чаще использовать мобильное приложение, находясь за границей.
Согласно статистике банка, за пределами России чаще всего мобильным приложением банка «Тинькофф Кредитные Системы» пользуются в Таиланде. На втором месте – США, на третьем – Украина. В десятку входят Вьетнам, Германия, Египет, Австралия, Индия, Беларусь и Финляндия. Эти данные основаны на статистике пользования приложением во втором полугодии 2012 года.
В новогодние каникулы (с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года) статистика претерпевает изменения. Чаще всего к мобильному приложению в эти дни клиенты обращались в Финляндии, Украине и Таиланде. Далее следуют США, Чехия, Германия, Беларусь, Франция, Австралия и Австрия.
Россияне постепенно осознают, что операции с помощью мобильных приложений также удобны, как и через обычный интернет-банк. Услуга мобильного банка предоставляется бесплатно как для вкладчиков, так и для обладателей кредитных и дебетовых карт. Большинство операций совершаются без комиссии.
Скачать мобильное приложение банка «Тинькофф Кредитные Системы» можно в AppStore и Google Play. Также ТКС стал первым банком в России, сделавшим приложения для Windows Phone 8 и Windows 8.