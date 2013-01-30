Москва, 29 января 2013 г. Аналитики ТКС Банка подсчитали, что российский рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5%, превзойдя темпы роста в 2011 году (61,6%) и в два раза превысив общий показатель роста рынка розничного кредитования (около 40%).
Общий объем портфеля кредитных карт российских банков на 1 января 2013 года составил 671,3 млрд рублей, прирост за год - 303,5 млрд рублей.
Почти весь рост рынка обеспечили топ-20 игроков, их портфели в сумме увеличились на 282,8 млрд рублей. Первая пятерка банков нарастила портфели на 191 млрд рублей, лидер рынка, Сбербанк, – на 86,3 млрд рублей. Среди 20 крупнейших участников рынка кредитных карт семь банков увеличили портфели более чем вдвое.
Тенденции и прогнозы:
• Рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5% (в 2011 году – на 61,6%); общий объем составил 671,3 млрд рублей;
• 63% прироста обеспечили пять лидеров рынка, 28,4% роста - Сбербанк;
• Семь банков из топ-20 увеличили портфели более чем вдвое – Сбербанк, ТКС Банк, «Связной», Альфа-банк, «Траст», МТС Банк, СКБ-банк;
• Сбербанк быстрее всех наращивал долю рынка, увеличив ее с 17,1% до 22,2%;
• В 2013 году вероятно замедление роста до 50-60%, в частности, в связи нивелированием эффекта низкой базы; объем рынка приблизится к 1 трлн рублей.
В 2012 году на фоне высокой конкуренции на рынке кредитных карт, чтобы не уступить свои позиции более активным игрокам, необходимо было показывать рост значительно выше рынка. Семь банков из топ-20 увеличили портфели более чем вдвое – Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), «Связной», Альфа-банк, «Траст», МТС Банк и СКБ-банк. Эти участники смогли подняться в рейтинге и увеличить свою долю рынка.
Сбербанк, возглавивший рейтинг в конце 2011 года, не сбавлял активности и в 2012 году. Увеличение портфеля на 137,1% почти до 150 млрд рублей позволило банку занять 22,2% рынка. В начале года этот показатель составлял 17,1%, розничный гигант наращивал долю в течение года быстрее всех остальных участников рынка.
Некоторые лидеры прошлых лет смогли удержать позиции в рейтинге за счет набранного ранее объема, но сократили доли рынка. «Русский стандарт» по итогам прошлого года увеличил портфель на 70,1% (на 42 млрд рублей), снизив долю рынка с 16,1% до 15% и сохранив 2-е место. ВТБ24 прибавил 41,1% (14,2 млрд рублей), сохранил 3-е место, но уменьшил долю с 9,4% до 7,2%.
На 4-ю позицию в 2012 году поднялся ТКС Банк, увеличив портфель на 126,5% (на 26,8 млрд рублей). Доля ТКС на рынке кредитных карт выросла с 5,8% до 7,2%. На одну позицию опустился «Восточный», заняв 5-е место и увеличив долю с 6,3% до 6,7%. Прирост портфеля этого банка в 2012 году составил 95,2% (22 млрд рублей). Банк «Связной» за год поднялся с 9-го на 6-е место за счет увеличения своего портфеля на 162,5% (на 20,1 мдрд рублей). Доля «Связного» на рынке выросла с 3,4% до 4,8%.
В 2013 году ожидается небольшое замедление темпов роста российского рынка кредитных карт. Этому будут способствовать нивелирование эффекта низкой базы и стремление банков поддерживать высокое качество своих кредитных портфелей. Рынок сохраняет большой потенциал, кредитная карта есть примерно у 17% россиян при почти 90 млн экономически активного населения. Тенденция опережающего роста активных участников рынка сохранится.
«В 2013 году пять лидеров рынка кредитных карт, в том числе, ТКС Банк, продолжат высокими темпами наращивать свои портфели. Но не думаю, что рынок в целом сможет повторить прошлогодний рост с такой большей базы, общий портфель банков уже достаточно велик, - считает президент ТКС Банка Оливер Хьюз. - Полагаю, мы увидим замедление темпов до 50-60% по итогам года. Преимущественно, этот рост обеспечат активные действия пяти крупнейших игроков».
Рынок кредитных карт России, 2012 (полная версия)
Credit card market in Russia, 2012