ТКС Банк отменяет большинство комиссий по платежам в Интернет-банке

«Тинькофф Кредитные Системы» вводит новые условия оплаты услуг и перевода средств интернет-магазинам через Интернет-банк и Мобильное приложение. Большинство платежей теперь можно будет осуществить без комиссии.



Клиенты ТКС имеют возможность через Интернет-банк и Мобильное приложение бесплатно оплатить электричество и телевидение, услуги ЖКХ и сотовой связи, перевести деньги в пользу интернет-магазинов и организаторов онлайн-игр. Клиенты банка без комиссии могут совершать платежи не только с дебетовых карт, но и с кредитных карт.



Комиссия сохраняется при пополнении ряда электронных кошельков и оплате в некоторых интернет-магазинах: «Яндекс.Деньги» (ООО «П.С.Яндекс.Деньги»), WebMoney (ООО «Гарантийное бюро»), «Вконтакте» (ООО «ВКОНТАКТЕ»), «Деньги@Mail.ru» (ООО «Деньги.Мэйл.Ру»), интернет-магазин Zepter (ООО «ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ»), ООО «Почта сервис» и ООО «ИнтеллектМани».



Банковский журнал Global Finance в июле назвал лучшие Интернет-банки в ведущих странах мира, в 13-й раз подведя итоги по этому направлению банковского бизнеса. В России лучшим розничным Интернет-банком 2012 года стал «Тинькофф Кредитные Системы». Global Finance при помощи жюри экспертов компании Infosys отбирает лучшие банки, оценивая их стратегию привлечения онлайн-клиентов, стимулирование клиентов использовать интернет-приложения, рост онлайн-клиентов, широту спектра предлагаемых услуг, получение выгоды от внедрения интернет-технологий, дизайн сайта и функциональность интернет-банка.