Чистая прибыль банка «Тинькофф Кредитные Системы» по итогам 2012 года увеличилась на 84%; собственный капитал – на 173%.
Собственный капитал банка «Тинькофф Кредитные Системы» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 1 января 2013 года составил 11,224 млрд рублей, что на 173% больше, чем на 1 января 2012 года (4,106 млрд рублей) и в 3,8 раза больше, чем в начале 2011 года (2,938 млрд рублей).
Чистая прибыль банка по РСБУ по итогам 2012 года составила 4,079 млрд рублей, что на 84% больше, чем за 2011 год (2,218 млрд рублей). Доходы банка «Тинькофф Кредитные Системы» в 2012 году составили 47,049 млрд рублей.
Портфель кредитных карт банка «Тинькофф Кредитные Системы» в 2012 году увеличился на 126% до 48 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2013 года банк занимает четвертое место на рынке с долей 7,2%. В начале 2012 года ТКС Банк занимал 5,8% рынка кредитных карт России.
В январе 2013 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил 3-миллионную карту MasterCard. Недавно банк приступил к эмиссии карт Visa.
В целом рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5%, превзойдя темпы роста в 2011 году (61,6%) и в два раза превысив общий показатель роста рынка розничного кредитования (около 40%). Портфель кредитных карт российских банков на 1 января 2013 года составил 671,3 млрд рублей, прирост за год – 303,5 млрд рублей.