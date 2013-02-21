В конце февраля мобильный банк «Тинькофф Кредитные Системы» стал доступен пользователям смартфонов Blackberry.
Скачать новое мобильное приложение клиенты ТКС Банка могут в интернет-магазине BlackBerry App World. Приложение разработано под последнюю версию операционной системы - Blackberry 10 OS. Предыдущие версии (Blackberry 6 / 7 / Playbook) не поддерживаются.
С помощью бесплатного мобильного приложения «Тинькофф Кредитные Системы» клиент может в любое время в удобном для него месте получить всю информацию по картам, счетам и вкладам. Мобильный банк предоставляет возможность оплаты услуг более 1500 провайдеров (мобильные, ЖКХ, интернет и т.д.), платежей по шаблонам, ранее созданным в Интернет-банке. Клиенты банка могут переводить средства со своих счетов на счета других клиентов ТКС. Среди востребованных клиентами функций - информация о курсах валют, отправка сообщений в банк из приложения.
Большинство платежей в Интернет-банке и Мобильном банке для клиентов ТКС бесплатны, за рядом исключений. Клиенты ТКС имеют возможность через Интернет-банк и Мобильное приложение бесплатно оплатить электричество и телевидение, услуги ЖКХ и сотовой связи, перевести деньги в пользу интернет-магазинов и организаторов онлайн-игр. Клиенты банка без комиссии могут совершать платежи не только с дебетовых карт, но и с кредитных карт.