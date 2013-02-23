Портал Банки.ру по итогам голосования пользователей присудил ТКС Банку три первых приза и одну «бронзу».
«Тинькофф Кредитные Системы» стал триумфатором шестой ежегодной церемонии «Банк года», состоявшейся 20 февраля 2013 года в Москве, в Lotte Hotel Moscow. Информационно-аналитический портал Банки.ру отметил банк сразу в четырех номинациях. ТКС получил флагманский приз – «Банк года», занял первое место в категории «Интернет-банк года» и «Лицом к клиенту».
В категории «Лицом к клиенту» банковский портал отмечает лучшего ведущего горячей линии на Банки.ру – по итогам голосования пользователей сайта в 2012 году таковым был признан руководитель бэк-офиса ТКС Артем Ишонин. Также ТКС Банк занял 3-е место в «Народном рейтинге», который составляется на основе отзывов клиентов о качестве обслуживания.
Объявляя победителя в главной номинации, основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев отметил, что ТКС Банк уникален: он переписывает на ходу все каноны банковского дела и обязательно войдет в историю российского банковского бизнеса. Годом ранее основатель ТКС Банка Олег Тиньков стал обладателем приза «Банкир года».
В 2012 году банк «Тинькофф Кредитные Системы» показал рекордную в своей истории прибыль – 4,1 млрд рублей (по РСБУ), увеличил портфель кредитных карт на 126% до 48 млрд рублей. Доля на рынке кредитных карт увеличилась с 5,8% до 7,2%. У банка появились новые акционеры - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.
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