1 апреля 2013 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил новые категории 5%-ного cashback для рублевых дебетовых карт - «Топливо» и «Рестораны».В апреле, мае и июне 2013 года банк возвращает клиентам на дебетовую карту 5% расходов при оплате картой топлива и счетов в кафе, барах и ресторанах.Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании отчетного периода. В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cashback. Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей в месяц.В категорию «Топливо» входят нефтепродукты, газ и другие сопутствующие товары/услуги, приобретенные на заправочных станциях или в специализированных магазинах (коды 5541, 5542, 5983, 5172). В категорию «Рестораны» включены кафе, бары, предприятия фастфуда и рестораны (коды 5811, 5812, 5813 и 5814).ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 200 000 рублей (выше – 5% годовых). В марте банк запустил программу персонализированного cashback (дополнительно до 6000 рублей в месяц) . Для вкладчиков дебетовая карта выпускается бесплатно в валюте открываемого в ТКС Банке вклада. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте можно прочитать здесь , о вкладах - здесь Международные коды для программы cashback на апрель-июнь 2013 годаКод Тип предприятия Категория5811 Caterers РЕСТОРАНЫ5812 Eating Places And Restaurants РЕСТОРАНЫ5813 Drinking Places (Alcoholic Beverages) – Bars, Taverns, Nightclubs, Cocktail Lounges, And Discotheques РЕСТОРАНЫ5814 Fast Food Restaurants РЕСТОРАНЫ5172 Petroleum And Petroleum Products ТОПЛИВО5983 Fuel Dealers – Fuel Oil, Wood, Coal, And Liquefied Petroleum ТОПЛИВО5541 Service Stations ТОПЛИВО5542 Automated Gasoline Dispensers ТОПЛИВО