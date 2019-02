Премиальная кредитка ТКС Банка позволяет накапливать бонусные мили при покупке авиабилетов любых авиакомпаний и при совершении почти всех остальных операций с использованием карты.Новая премиальная кредитная карта ALL Airlines стала первым на рынке универсальным решением для клиентов, заинтересованных в программах компенсации расходов на авиаперелеты. При оплате покупок и совершении платежей картой ALL Airlines клиенту банка начисляются бонусные мили. Больше всего миль можно получить при покупке авиабилетов – 3 мили на 100 рублей расходов. При остальных покупках – 2 мили, при платежах в Интернет-банке и Мобильном банке – 1 миля на 100 рублей (исключение составляют операции в категории «Электронные кошельки»).В рамках специальных предложений размер начисленных миль может составлять до 30% (30 миль на 100 рублей). До 30 июня действует предложение, в рамках которого начисляется 10 миль на каждые 100 рублей при покупке авиабилетов по карте ALL Airlines на сайте www.aviacassa.ru и 10 миль на 100 рублей при бронировании отелей на сайте www.ostrovok.ru Мили можно использовать для компенсации расходов на покупку авиабилетов любой авиакомпании мира. 1 миля соответствует 1 рублю. Покупка авиабилетов должна быть также оплачена картой ALL Airlines. Милями можно возместить полную стоимость покупки в категории «авиабилеты», произведенной с использованием карты в течение 90 дней со дня её совершения. Пополнение счета клиента за счет бонусных миль происходит в течение 24 часов после оформления компенсации покупки, в большинстве случаев - моментально. Возмещать стоимость покупки за мили можно не более одного раза на каждую отдельную покупку.«Одним из ключевых отличий новой карты «Тинькофф ALL Airlines» является ее универсальность и простота, а также то что мы возвращаем деньги на счет за покупку авиабилета в течение 24 часов без каких-либо ограничений. Тут нет тех хитростей, свойственных некоторым другим «мильным» программам, - говорит президент ТКС Банка Оливер Хьюз. – Бонусы начисляются при большинстве операций картой, повышенные – при оплате авиабилетов любых авиакомпаний и при покупках по многочисленным специальным предложениям. Компенсировать можно билеты любого перевозчика, приобретенные у любого продавца, по предельно простой формуле обмена. Мы не загоняем клиента в узкие рамки и сложные схемы. Это первая прозрачная карта такого рода».Первые клиенты, оформившие карту ALL Airlines, получат в подарок фирменный набор путешественника. При активации карты начисляются приветственные мили (1000 миль). Срок действия миль – 5 лет. В числе других дополнительных опций новой премиальной кредитки - бесплатная страховка в путешествиях по всему миру, страховая сумма $50 000. Стоимость годового обслуживания карты составляет 1890 рублей. Заказать карту можно на сайте ALLairlines.ru