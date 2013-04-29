ТКС Банк выпустил обзор рынка кредитных карт по итогам первых трех месяцев 2013 года. Аналитики отметили частичную смену лидеров роста.По итогам I квартала 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд рулей. Лидерами по росту портфелей в январе-марте стали Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+15,8 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 7,3 млрд рублей). Напомним, по итогам всего 2012 года рост рынка составил 82,5%.Тенденции и прогнозы:— Российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%);— ТКС Банк поднялся на 3-е место, сместив ВТБ24, Альфа-банк достиг 6-й позиции, обойдя банк «Связной»;— Сбербанк замедлил темпы, оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля; доля пяти крупнейших банков по итогам квартала сократилась;— Нивелирование эффекта низкой базы ожидаемо начало сказываться на темпах роста рынка в целом и на показателях отдельных участников; рынок ждет смена лидеров роста.В тройке лидеров рынка произошли изменения – с 4-го места на 3-е по объему портфеля кредитных карт поднялся ТКС Банк, увеличив долю рынка с 7,2% на конец 2012 года до 7,4% на 1 апреля 2013 года. Сбербанк и «Русский стандарт» сохранили 1-е и 2-е места соответственно, увеличив свои доли с 22,2% и 15% до 22,6% и 15,6%. ВТБ24 опустился с 3-го на 4-е место, сократив долю рынка с 7,2% до 7,1%.Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт на конец I квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 169,3 млрд рублей), «Русский стандарт» (116,7 млрд рублей), ТКС Банк (55,3 млрд рублей), ВТБ24 (52,7 млрд рублей), «Восточный» (40,9 млрд рублей), Альфа-банк (36,8 млрд рублей), «Связной» (32,3 млрд рублей), ОТП Банк (31,4 млрд рублей), ХКФ Банк (23,4 млрд рублей) и Росбанк (16,8 млрд рублей).Помимо рокировки ТКС Банка и ВТБ24 в топ-10 в начале года произошла еще одна смена позиций. Альфа-банк поднялся с 7-го на 6-е место, увеличив свою долю рынка с 4,6% до 4,9% и сместив на ступень вниз банк «Связной». Портфель «Связного» в I квартале немного сократился, что привело к уменьшению доли рынка этого банка с 4,8% до 4,3%.Выборочный ростСреди 20 крупнейших банков больше половины игроков продемонстрировали темпы роста выше рынка. Быстрее других росли портфели банка «Траст» (+32,7%), Альфа-банка (+19,3%), ХКФ Банка (+19,1%), Райффайзенбанка (+17,1%), МТС Банка (+16,4%), «Русского стандарта» (+15,7%), ТКС Банка и Москомприватбанка (+15,2%), Сбербанка (+13,4%), СКБ Банка (+13,2%) и «Уралсиба» (+12,4%). Сократили портфель кредитных карт банки «Связной» (-0,4%) и «Восточный» (-9,1%).Опережающий рост помог увеличить доли рынка шести банкам из 20 крупнейших. Самый значительный прирост по этому показателю у «Русского стандарта» - плюс 0,6 процентных пункта, затем Сбербанк – плюс 0,4 процентных пункта, Альфа-банк и «Траст» – плюс 0,3 процентных пункта, ТКС Банк и ХКФ Банк – плюс 0,2 процентных пункта.Концентрация на рынке кредитных карт остается на высоком уровне – 58,2% рынка приходится на пять крупнейших игроков. Годом ранее этот показатель составлял 55,7% (на 1 апреля 2012 года). Банки из топ-20 занимают 90% рынка.Вместе с тем, в I квартале доля первой пятерки незначительно снизилась – на 0,2 процентных пункта, с 58,4% на начало года. Такая динамика стала следствием замедления некоторых крупных игроков на фоне роста активности других участников. На стремительном восхождении Сбербанка, занявшего 1-е место на рынке кредитных карт в конце 2011 года, вероятно, начал сказываться эффект высокой базы. Оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля, банк показывает темпы ниже собственных показателей прошлого года - 3-5% в месяц вместо 5-11%.<…>В целом начало года высветило тенденцию частичной смены лидеров роста на рынке. Нивелирование эффекта низкой базы, о котором мы говорили в обзоре по итогам 2012 года, – общий фактор для рынка в целом, но может играть более значимую роль для отдельных участников. Сложности с управлением бизнесом и маркетингом, исчерпание специфических ресурсов увеличения клиентской базы, как, например, зарплатных проектов или возможностей партнерской розничной сети, ведут к замедлению или приостановке роста некоторых участников.В свою очередь, это открывает новые возможности по завоеванию рынка кредитных карт для стабильно растущих участников. Дальнейшее развитие событий зависит от общей макроэкономической ситуации в стране и действий менеджмента банков по развитию перспективного сегмента карточного кредитования.