За покупки с использованием карт будут начисляться баллы «Браво» в размере 1% от суммы. При использовании спецпредложений ставка начислений может достигать 20%. Баллы можно использовать для компенсации стоимости покупок в определенных категориях на условиях 1 балл = 1 рубль.
Новая программа лояльности «Браво» распространяется на все кредитные карты за исключением карт «Одноклассники» и ALL Airlines. В рамках программы клиенты накапливают баллы «Браво», которые можно использовать для возмещения стоимости покупок в определенных категориях. Текущие категории: железнодорожные билеты, кафе, рестораны и бары.
Баллы начисляются в размере 1% от суммы покупок. Дополнительно, клиенты имеют возможность зарабатывать баллы по повышенной ставке, до 20% от суммы покупок, используя специальные предложения и в рамках рекламных акций.
Компенсация покупок осуществляется следующим образом: после аутентификации в Интернет-банке необходимо в разделе «Браво» выбрать нужную операцию покупки, выбрать действие «возместить стоимость покупки за «Баллы»» и подтвердить свой выбор. После подтверждения операции соответствующее количество баллов будет списано, а сумма компенсации в рублях будет зачислена на договор карты. Условия расчета денежного бонуса: 1 балл = 1 рубль.
Участие в программе «Браво» бесплатно и не требует регистрации – баллы будут начисляться за все покупки по карте. Для действующих клиентов – баллы начисляются с 19 апреля 2013 года. Актуальная информация по накопленным баллам доступна в Интернет-банке в виджете «Баллы «Браво», предложения с повышенной ставкой начисления можно найти в Интернет-банке в виджете «Спецпредложения». (https://www.tcsbank.ru/bank/specials)
Клиенты ТКС Банка также имеют возможность накапливать мили и получать компенсацию расходов на покупку авиабилетов любых авиакомпаний при помощи премиальной кредитной карты ALL Airlines. Владельцы рублевых дебетовых карт ежемесячно получают cashback (деньги на счет) в размере 1% от стоимости всех покупок при помощи карты, 5% - по отдельным категориям покупок и до 20% от суммы покупок у партнеров. Держателям карт «Одноклассники» начисляется виртуальная валюта этой социальной сети (1 ОК на каждые 100 рублей покупок по карте).