Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает об успешном закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-12. Процентная ставка купона составила 10,25% годовых. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 28 мая 2013 года.

Закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 номиналом 3 млрд рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.



Книга заявок была открыта 20 мая 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,25% – 10,75% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,00% - 10,25% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,50% годовых. Общий объем спроса составил 5,1 млрд рублей.



По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) принял решение об акцепте 58 заявок инвесторов.



Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 28 мая 2013 года.



Организаторами займа выступают «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB.



Со-Андеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».



Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.