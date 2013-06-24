Некоторые ключевые сотрудники уже наняты. Сейчас продолжается набор команды и построение IT-платформы.Компания «Тинькофф Онлайн Страхование» начнет свою деятельность со страхования имущества, страхования путешествий, страхования жизни и здоровья. Впоследствии к этим услугам добавится автомобильное страхование (КАСКО и ОСАГО).«Это компания директ-страхования. Воспользовавшись навыками внутри группы «Тинькофф» в онлайн-привлечении и обслуживании клиентов, мы построим большую историю в страховании. На текущем страховом рынке при наличии правильной модели и отличных людей возможности огромны», — говорит президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.«Российский страховой рынок по сравнению с другими рынками обладает высокими комиссиями посредникам, а также высокими расходами. Это, а также экспертиза банка в эффективном привлечении клиентов дает уверенность в успехе страховой компании», — комментирует операционный директор «Тинькофф Онлайн Страхование» Федор Воронин.Банк «Тинькофф Кредитные Системы» в 2012-2013 годах реализовал ряд новых не только для российского, но и для международного рынка проектов.