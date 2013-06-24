Некоторые ключевые сотрудники уже наняты. Сейчас продолжается набор команды и построение IT-платформы.
Компания «Тинькофф Онлайн Страхование» начнет свою деятельность со страхования имущества, страхования путешествий, страхования жизни и здоровья. Впоследствии к этим услугам добавится автомобильное страхование (КАСКО и ОСАГО).
«Это компания директ-страхования. Воспользовавшись навыками внутри группы «Тинькофф» в онлайн-привлечении и обслуживании клиентов, мы построим большую историю в страховании. На текущем страховом рынке при наличии правильной модели и отличных людей возможности огромны», — говорит президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.
«Российский страховой рынок по сравнению с другими рынками обладает высокими комиссиями посредникам, а также высокими расходами. Это, а также экспертиза банка в эффективном привлечении клиентов дает уверенность в успехе страховой компании», — комментирует операционный директор «Тинькофф Онлайн Страхование» Федор Воронин.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» в 2012-2013 годах реализовал ряд новых не только для российского, но и для международного рынка проектов.
- система онлайн-кредитования «КупиВкредит»;
- кредитная карта All Airlines с начислением миль на полеты любыми авиакомпаниями;
- дебетовая карта Tinkoff Black c доходом 10% годовых на остаток по счету и кэшбеком 5% по отдельным категориям;
- дебетовые карты, дающие доступ к электронным кошелькам Яндекс.Деньги; Деньги@Mail.ru;
- выпуск виртуальных карт для NFC-телефонов;
- бонусная система «Браво»: начисление баллов за любые покупки;
- платформа «Таргет», позволяющая бизнесу делать спецпредложения нужной аудитории