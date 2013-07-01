Банк «Тинькофф Кредитные Системы» будет начислять 10% годовых на остаток по рублевым дебетовым картам до 300 000 рублей (ранее – до 200 000 рублей). Обслуживание таких карт становится бесплатным при остатке выше 30000 рублей.
С 1 июля 2013 года ТКС Банк меняет тарифы по рублевым дебетовым картам. Сумма остатка на счете, на которую начисляется доход 10% годовых, увеличивается с 200000 рублей до 300000 рублей. На остаток свыше 300000 рублей будет начисляться 5% годовых.
Кроме того, с 1 июля 2013 года отменяется плата за обслуживание карты (99 рублей в месяц) при сохранении остатка на карте от 30000 рублей и выше в течение отчетного периода. Ранее бесплатно пользоваться дебетовыми картами могли только вкладчики банка.
С 1 августа 2013 года меняются ограничения на бесплатные пополнения карты через точки партнеров банка. Максимальная сумма бесплатных пополнений в течение отчетного периода (один месяц) устанавливается в размере 100000 рублей (ранее – четыре бесплатных пополнения в месяц).