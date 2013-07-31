Разработки компании Tinkoff Digital в области рекламы в интернете будут использованы для развития банка «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) и не будут предлагаться сторонним организациям на рынке.
Компания Tinkoff Digital, начавшая деятельность в июне 2012 года, полностью разработала две платформы, которые дают возможность централизованно покупать рекламный трафик по RTB-технологии.
Платформа DataMind разработана с целью таргетированного показа рекламы пользователям, которым с большой вероятностью интересны товар или услуга. Платформа поддерживает все модификации RTB-протоколов, включая openrtb 2.0, что позволяет анализировать и принимать решение о ставке за любой доступный показ в реальном времени. Платформа автоматически выбирает эффективные баннеры и виды таргетинга, отключая неэффективные.
С августа 2013 года платформа Datamind будет использоваться только для рекламы продуктов банка «Тинькофф Кредитные Системы»: кредитных карт Tinkoff Platinum, Tinkoff ALL Airlines, «Тинькофф-Одноклассники»; дебетовых карт Tinkoff Black; вкладов и др.
Tinkoff Digital станет работать как лаборатория инноваций для банка. Мы продолжаем искать технологичные проекты талантливых команд и ждем предложений в области финансовых технологий по адресу tinkoffdigital@tcsbank.ru.
Ранее, весной 2013 года, такие проекты как Tinkoff Targetи Tinkoff Bravo, которые зарождались в рамках Tinkoff Digital, успешно внедрены в банке «Тинькофф Кредитные Системы».
Платформа Madnet – первая в России мобильная сеть, работающая по RTB-технологии. Помимо собственной сети показа рекламы к системе Madnet подключены 8 мировых RTB-сетей, что обеспечивает емкость более 4 миллиардов показов в месяц. Madnet входит в число лидеров рекламы в смартфонах и планшетах.
Платформа Madnet продолжает развиваться независимо от банка в рамках компании «Эффективные медиа» (принадлежит Олегу Тинькову и Goldman Sachs) и по-прежнему доступна для всех желающих рекламодателей.