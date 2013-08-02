Банк «Тинькофф Кредитные Системы», ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг в России, вошел в число финансово-технологических компаний, которые представят свои новейшие разработки на FinovateFall, конференции, которая состоится в Нью-Йорке 10-11 сентября.«Мы очень рады, что «Тинькофф Кредитные Системы» делает презентацию на FinovateFall 2013. ТКС – невероятная российская история успеха, который достигнут благодаря инновационному подходу, и это честь, что компания представит свою новую Большую идею на нашей конференции», – говорит Эрик Мэттсон, генеральный директор The Finovate Group.Оливер Хьюз, президент банка «Тинькофф Кредитные Системы», выйдет на сцену, чтобы продемонстрировать последние инновации более чем тысяче финансовых руководителей, венчурных капиталистов, журналистов, аналитиков и предпринимателей.«Мы продемонстрируем еще одно новшество, которое дает ТКС возможность доставлять кредитные карты в любую точку России без какой-либо онлайн-инфраструктуры», – говорит Оливер Хьюз.«Процесс выбора заявок для презентации на осенней конференции был особенно конкурентным. Но тяжелый выбор, который пришлось делать, закладывает основу для еще одной удивительной конференции, где будут представлены передовые fintech-инновации», – прокомментировал Эрик Мэтссон.FinovateFall – демонстрационная конференция для инновационных стартапов и развитых компаний в области банковских и финансовых технологий. Это событие в Нью-Йорке с помощью своего уникального формата позволяет заглянуть в будущее денег. Организатором FinovateFall выступает The Finovate Group.На FinovateFall 2013 будут продемонстрированы инновации более чем 60 компаний, каждая из которых получит для презентации всего семь минут на сцене.