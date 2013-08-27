«Тинькофф Кредитные Системы» предоставил возможность оплачивать госуслуги через Интернет-банк

Клиенты ТКС Банка могут быстро и бесплатно осуществлять платежи в адрес ГИБДД, Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы. Также подключена опция оплаты муниципального паркинга в Москве, по данной операции комиссия 1,5%.



Оплата штрафов ГИБДД РФ в Интернет-банке осуществляется по номеру постановления. Данные об оплате передаются в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).



Перечислить средства в Пенсионный фонд России можно, введя номер СНИЛС и ряд других дополнительных параметров из квитанции. Для перевода в Федеральную налоговую службу достаточно ввести идентификатор документа, который напечатан на квитанции (также его можно узнать на сайте www.nalog.ru). Информация о платежах в ПФР и ФНС будет передана банком в ГИС ГМП.



Перечислить деньги на парковочный счет сервиса платного муниципального паркинга Москвы можно по номеру телефона. Комиссия по этой операции составляет 1,5% от суммы перевода.