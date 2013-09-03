ТКС Банк подвел итоги конкурса разработчиков мобильных приложений, принять участие в котором можно было до 15 июля 2013 года, и определил дату награждения.
Лучшими приложениями на заданную тему – очереди в отделениях банков – эксперты банка «Тинькофф Кредитные Системы» назвали работы Артема Ермакова, Антона Ленева и Олега Мусинова. Жюри отдельно, вне конкурса, отмечает интересное приложение от команды Эдгара Давтяна – компании Tiny App Bureau.
Победители получат денежные призы: 50 000 рублей за первое место, 30 000 и 20 000 рублей за второе и третье места. Интрига в распределении мест среди трех лучших участников сохранится до момента награждения, которое состоится 10 сентября в штаб-квартире ТКС Банка. Разработчиков поздравит основатель банка Олег Тиньков.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» регулярно организует соревнования для интеллектуалов. В апреле банк провел интернет-турнир, в рамках которого можно было получить денежный приз или iPad за решение задач по прикладной статистике и математике. Лучшие участники состязаний получают приглашение присоединиться к команде первого в России онлайн-банка и работать вместе с выпускниками ведущих физико-математических и технических ВУЗов.