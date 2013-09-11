Банк «Тинькофф Кредитные Системы», ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг в России, презентовал свое инновационное решение на конференции FinovateFall, которая проходит в Нью-Йорке 10-11 сентября.«Мы очень рады, что «Тинькофф Кредитные Системы» сделал презентацию на FinovateFall 2013. ТКС – невероятная российская история успеха, достигнутого благодаря инновационному подходу, и это честь, что компания представила свою новую Большую идею на нашей конференции», – говорит Эрик Мэттсон, генеральный директор The Finovate Group.Оливер Хьюз, президент банка «Тинькофф Кредитные Системы», продемонстрировал новшество, которое дает ТКС Банку возможность доставлять кредитные карты в любую точку России без единого отделения для обслуживания клиентов.Инновация называется Click-to-meet и революционна даже по мировым меркам. Клиенты банка по всей России могут подать заявку на кредитную карту, дебетовую карту или вклад через интернет или по телефону. Во многих случаях в удобное для клиента место представитель банка приезжает на следующий день. Он привозит документы для подписания, карту и отвечает на вопросы клиента.Изначально система была создана в 2010 году для депозитной программы банка, а затем распространена на кредитные карты. Это позволило быстрее выпускать и доставлять карты, чем это делают банки, обладающие сетью филиалов по России. Система предоставляет клиентам уникальный сервис, а банку – возможность экономии на дорогостоящей офлайн-инфраструктуре.В рамках проекта разработано специальное программное обеспечение, например, мобильное приложение, которым пользуются представители банка для получения и передачи информации. Также разработано программное обеспечение для планирования оптимальных маршрутов представителей и автоматизации сбора информации о клиентах. Таким образом, система доставки находится под полным контролем менеджеров банка.По сути, банк «Тинькофф Кредитные Системы» стал одной из крупнейших компаний по доставке в России: более 1000 представителей ежедневно доставляют карты потребителям примерно 600 городов.FinovateFall – демонстрационная конференция для инновационных стартапов и развитых компаний в области банковских и финансовых технологий. Это событие в Нью-Йорке с помощью своего уникального формата позволяет заглянуть в будущее денег. Организатором FinovateFall выступает The Finovate Group.На Finovate каждая компания получает для презентации всего семь минут на сцене.