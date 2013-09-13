Финансовые результаты банка «Тинькофф Кредитные Системы» за первую половину 2013 года

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг, объявляет результаты своей деятельности в соответствии с МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.



Основные финансовые показатели



Прибыль за отчетный период выросла на 52% до $79,3 млн (в 1 полугодии 2012 года составляла $52,3 млн);

Чистый процентный доход увеличился на 89,7% до $393,6 млн (в 1 полугодии 2012 года составлял $207,5 млн);

Чистый кредитный портфель (за вычетом резервов под обесценение кредитного портфеля) вырос на 24% до $1,95 млрд (на 31 декабря 2012 года составлял $1,57 млрд);

Средства клиентов увеличились на 11% до $977,3 млн (на 31 декабря 2012 года составляли $878.1 млн).

Оливер Хьюз, президент ТКС Банка, отметил:



«ТКС Банк показал высокие показатели в первом полугодии 2013 года, несмотря на сложную динамику рынка потребительского кредитования. Портфель кредитных карт по сравнению с 31 декабря 2012 года вырос на 24% до $1,95 млрд, а прибыль увеличилась на 52% до $79,3 млн по сравнению с первым полугодием 2012 года. Мы продолжили фокусироваться на качестве нашего портфеля кредитных карт и сохранили стоимость риска в пределах нашего целевого диапазона путем ужесточения критериев одобрения заемщиков и корректировки темпов роста в начале года. ТКС Банк, по данным статистики ЦБ, стал третьим крупнейшим эмитентом кредитных карт в России.



В течение первой половины 2013 года совокупный кредитный портфель вырос на 26% до $2,1 млрд по сравнению с $1,67 млрд на конец 2012 года. Средства клиентов увеличились на 11% до $977,3 млн. ТКС Банк поддерживает сбалансированное фондирование с помощью розничных депозитов и оптового финансирования. В 2013 году банк разместил еврооблигации на $75 млн, увеличив общий объем выпуска до $200 млн. В мае 2013 года ТКС Банк разместил облигации на 3 млрд рублей и успешно начал программу Европейских коммерческих бумаг (ECP), разместив их на $145 млн. В июне 2013 года ТКС Банк досрочно погасил еврооблигации со сроком погашения в декабре 2013 года на сумму 550 млн шведских крон.



На 30 июня 2013 года, коэффициент достаточности капитала Н1 находился на уровне 17,1%, а Basel III CAR на уровне 22%. Коэффициент покрытия резервами неработающих ссуд остался на высоком уровне – 1,6.



По состоянию на 1 июля 2013 года, ТКС Банк увеличил свою долю в рынке кредитных карт до 7,7% и стал третьим крупнейшим эмитентом кредитных карт в России по данным статистики ЦБ по размеру непросроченной задолженности.



Финансовые показатели

В тысячах $ 30 июня 2013 31 декабря 2012



Совокупные активы 2,418,804 2,173,471

Кредиты клиентам (за вычетом резервов под обесценение кредитного портфеля)



1,951,609



1,573,266



Наличные и эквиваленты



279,908



457,382



Обязательства



2,062,941



1,875,204



Средства клиентов



977,293



878,146



Выпущенные долговые обязательства



806,273



762,414



Собственный капитал



355,863



298,267















В тысячах $



30 June 2013



30 June 2012



Чистый процентный доход



393,568



207,476



Прибыль



79,332



52,259





