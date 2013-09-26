Банк «Тинькофф Кредитные Системы» обновил сайт и логотип системы онлайн-кредитования «КупиВкредит».
Новая структура портала позволит потенциальным и действующим партнерам программы кредитования в интернет-магазинах еще эффективнее взаимодействовать с банком. Сайт стал удобнее, логотип и дизайн – ярче и динамичнее.
О новом сайте рассказывают его разработчики из компании AIC. «Концепция сайта решает задачу донесения ключевых преимуществ системы «КупиВкредит» до интернет-магазинов, – говорит информационный архитектор AIC Михаил Галушко. – С помощью коммуникационных инструментов пользователь сайта с комфортом и максимальной прозрачностью сопровождается до финальной точки принятия решения, получая подтверждение, что участие в системе будет для интернет-магазина выгодным, перспективным, и, с учетом уникальных торговых предложений, не имеет альтернатив».
Проектирование сайта было увязано с кардинальным обновлением бренда «КупиВкредит». «При работе с «КупиВкредит» мы первым делом задались вопросом – как правильно выстроить коммуникацию с потребителями, как создать собственный запоминающийся стиль и при этом сохранить ценности бренда «Тинькофф», такие как простота, эффективность и ясность», – рассказывает арт-директор компании AIC Мария Щировская.
«Интернет – очень динамичная среда. Мы почувствовали, что пришло время порадовать клиентов и партнеров обновленным интерфейсом. Но перемены в дизайне – это еще не все, в скором времени мы покажем рынку новые сервисы, интегрированные с "КупиВкредит"», – отметил руководитель отдела развития электронной коммерции ТКС Банка Дмитрий Юдин. В новом логотипе «КупиВкредит» заложены две метафоры. Стилизованная пиксельная монета – это знак работы банка в интернет-пространстве. Галочка символизирует согласие, верно принятое решение, которое приведет партнеров и клиентов банка к успешному результату. «Все просто, логично и эффективно – как и во всей коммуникации бренда "Тинькофф "», – отмечает Мария Щировская.