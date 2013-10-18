Банк «Тинькофф Кредитные Системы» провел исследование поведения клиентов сервиса «КупиВкредит».
Онлайн-покупки в интернет-магазинах в кредит пользуются большей популярностью у мужчин – на них приходится 62% покупок (женщины – 38%). Средний возраст покупателей – 30 лет, в браке состоят 39% клиентов и столько же имеют законченное высшее образование.
Средний доход покупателей, пользующихся системой «КупиВкредит» – 45 000 рублей в месяц. Прибегнуть к онлайн-кредиту посетители интернет-магазинов готовы, в первую очередь, для покупки мобильных устройств – 31,9%, компьютеров и ноутбуков – 24,6%, фото- и видеотехники – 11,7%, телевизионной техники – 10,2%, товаров для авто, в том числе, шин – 6,4%.
Подключение к «КупиВкредит» представителей модной индустрии нашло отражение в свежей статистике – 5,1% портфеля кредитов приходится на приобретение одежды, обуви и украшений. Еще 3,2% – на покупку мебели. В 2013 году возможность оформить онлайн-кредит через систему ТКС Банка предоставили своим покупателям интернет-магазины Wildberries и Rendez-vous. Wildberries предлагает клиентам свыше 100 000 моделей женской, мужской и детской одежды от более чем 1000 ведущих модных брендов. Rendez-vous – крупная сеть магазинов и интернет магазин обуви и аксессуаров, один из лидеров рынка.
«Покупать компьютеры и другие гаджеты в интернет-магазинах для многих потребителей за последние 3-5 лет стало нормой. Обычно это дешевле и удобнее, покупку доставят вам в офис или домой, – отметил руководитель отдела развития электронной коммерции ТКС Банка Дмитрий Юдин. – Оценивать параметры и выбирать модель компьютера или телефона все привыкли заранее, поэтому в посещении магазина нет большого смысла. Неудивительно, что львиная доля наших онлайн-кредитов в рамках «КупиВкредит» приходится на эту товарную категорию, и что больше половины покупателей – мужчины, причем именно такой возрастной категории. Вместе с тем, подтягиваются и другие группы товаров – активное развитие в России онлайн-торговли одеждой и обувью дает свои результаты».
«КупиВкредит» работает более, чем с 500 интернет-магазинами, в их числе «Евросеть», «Сотмаркет», ENTER, NOTIK, ТАОБАО.ру, Audiomania.ru и другие крупные игроки рынка онлайн-ритейла. ТКС Банк первым на российском рынке стал предоставлять онлайн-кредиты через готовое веб-приложение «КупиВкредит». Интернет-покупатели могут за 2 минуты получить одобрение кредита и совершить покупку, а магазин - получить деньги от банка за нее уже на следующий день.
В сентябре 2012 года банк подключил к «КупиВкредит» сеть своих представителей по всей стране, впервые предоставив услугу онлайн-кредитования жителям российских регионов. Теперь онлайн-кредиты доступны жителям более 500 городов России.