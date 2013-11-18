Заявление по поводу ситуации вокруг внесения последних поправок к законопроекту "О потребительском кредитовании"

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Компания») вместе со своими дочерними компаниями (далее «ТКС»), в том числе Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (закрытое акционерное общество) («ТКС Банк»), ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг в России, сегодня считает необходимым сделать следующее заявление в связи со спекуляциями в российских СМИ насчет законодательных изменений, которые могут потенциально повлиять на потребительское кредитование в России.



Законопроект «О потребительском кредитовании» обсуждается в течение нескольких последних лет. В настоящее время он находится на втором чтении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, что, как ожидается, приведет к дальнейшим поправкам. ТКС приветствует принятие данного законопроекта. Это многоступенчатый процесс, в который вовлечено много сторон, и с таким сложным законодательным актом, очевидно, что время от времени ряд неоднозначных положений, подобно этому, могут быть открыты для различных интерпретаций и позднее пересмотрены.



Предлагаемая в настоящее время поправка была неправильно интерпретирована некоторыми комментаторами, посчитавшими, что кредитные карты могут быть получены клиентами только в стационарных подразделениях банка (отделениях). Авторы данного законодательного акта пояснили нам, что целью данной поправки является урегулировать несогласованную с получателем рассылку кредитных карт, что дает нам все основания полагать, что эта поправка будет изменена. Более того, как мы понимаем, курьерская служба ТКС Банка не попадает под действие данной поправки в ее нынешнем виде, так как мы поставляем карты только с предварительного согласия заказчика.



ТКС Банк не занимается рассылкой кредитных карт, не согласованных с клиентом, в России. Все наши клиенты читали маркетинговые материалы, доступные через оффлайн и онлайн каналы привлечения новых клиентов, и сделали сознательный выбор при выборе нашего продукта. Только после того, как заявка клиента была обработана и верифицирована, а также полностью одобрена банком, ТКС Банк напрямую доставляет карту клиенту через сеть наших представителей-консультантов по всей России.