ТКС Банк объявляет о запуске «Тинькофф Мобильный Кошелек»

Москва, 22 ноября 2013 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Компания») вместе со своими дочерними компаниями (далее «ТКС»), включая Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк»), ведущего онлайн-провайдера финансовых услуг в России, объявляет о запуске системы электронных платежей «Тинькофф Мобильный Кошелек» с 1 декабря 2013 года.



- «Тинькофф Мобильный Кошелек» выйдет на один из самых стремительно развивающихся сегментов финансовых услуг в России - быстро растущий рынок электронных платежей

- «Тинькофф Мобильный Кошелек» создаст новый крупномасштабный канал привлечения клиентов и получит возможность сопутствующей продажи финансовых и страховых продуктов Компании

- Пользователи «Тинькофф Мобильный Кошелек» смогут присоединиться к более 3,5 миллионам клиентов ТКС Банка

- ТКС Банк использует свою высокотехнологичную платформу электронных платежей и опыт для запуска

- «Тинькофф Мобильный Кошелек» с минимальными дополнительными затратами

- «Тинькофф Мобильный Кошелек» предложит пользователям смартфонов на базе Android и iOS простую и прозрачную опцию проведения электронных платежей с нулевой комиссией

- Сделает возможным осуществление переводов между физическими лицами через ВКонтакте и Facebook и покупки в любых интернет-магазинах по всему миру, принимающих Mastercard

- Предложит пользователям удобный способ оплаты широкого спектра услуг, включая пополнение счета мобильного телефона, оплату коммунальных платежей, административных платежей и других услуг

- Пользователи смогут осуществлять платежи, не открывая счет в банке и пополнять свой мобильный кошелек различными способами, включая платежные терминалы, банковские счета и карты



В результате запуска «Тинькофф Мобильный Кошелек» российские пользователи мобильной связи получат возможность осуществлять переводы между физическими лицами, оплату в любых интернет-магазинах, принимающих Mastercard, после установки нового мобильного кошелька ТКС Банка на свой телефон. Банк будет получать почти за все транзакции межбанковскую комиссию и комиссию за предоставление услуг. При этом клиентам не потребуется открывать банковский счет или получать банковскую карту.



Комментируя сегодняшнее объявление, Оливер Хьюз, CEO ТКС Банка, заявил: ”Мы очень рады, что теперь мы можем предложить российским потребителям наше новое инновационное решение в сфере мобильных платежей. «Тинькофф Мобильный Кошелек» предлагает пользователям уникальные условия: нулевая комиссия за проведение операций и отсутствие необходимости открытия банковского счета. Мы видим огромный потенциал для роста российского рынка электронных платежей и выйдя на рынок, планируем воспользоваться этой возможностью. «Тинькофф Мобильный Кошелек» является дифференцированной, удобной и простой в использовании услугой, которая создаст новый способ привлечения клиентов в ТКС Банк и страховой бизнес».



«Тинькофф Мобильный Кошелек» удовлетворит потребности продвинутых пользователей, делая возможным осуществлять денежные переводы по таким идентификаторам получателей как номер мобильного телефона (MSISDN), электронная почта, эккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Пользователи смогут использовать свои зарегистрированные эккаунты в социальных сетях для осуществления денежных переводов всем своим контактам через «Тинькофф Мобильный Кошелек».

ТКС Банк ведет работу над реализацией проекта по выпуску мобильных девайсов с предустановленным приложением «Тинькофф Мобильный Кошелек».