Москва, 22 ноября 2013 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Компания») вместе со своими дочерними компаниями (далее «ТКС»), включая Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк»), ведущего онлайн-провайдера финансовых услуг в России, объявляет о запуске системы электронных платежей «Тинькофф Мобильный Кошелек» с 1 декабря 2013 года.
- «Тинькофф Мобильный Кошелек» выйдет на один из самых стремительно развивающихся сегментов финансовых услуг в России - быстро растущий рынок электронных платежей
- «Тинькофф Мобильный Кошелек» создаст новый крупномасштабный канал привлечения клиентов и получит возможность сопутствующей продажи финансовых и страховых продуктов Компании
- Пользователи «Тинькофф Мобильный Кошелек» смогут присоединиться к более 3,5 миллионам клиентов ТКС Банка
- ТКС Банк использует свою высокотехнологичную платформу электронных платежей и опыт для запуска
- «Тинькофф Мобильный Кошелек» с минимальными дополнительными затратами
- «Тинькофф Мобильный Кошелек» предложит пользователям смартфонов на базе Android и iOS простую и прозрачную опцию проведения электронных платежей с нулевой комиссией
- Сделает возможным осуществление переводов между физическими лицами через ВКонтакте и Facebook и покупки в любых интернет-магазинах по всему миру, принимающих Mastercard
- Предложит пользователям удобный способ оплаты широкого спектра услуг, включая пополнение счета мобильного телефона, оплату коммунальных платежей, административных платежей и других услуг
- Пользователи смогут осуществлять платежи, не открывая счет в банке и пополнять свой мобильный кошелек различными способами, включая платежные терминалы, банковские счета и карты
В результате запуска «Тинькофф Мобильный Кошелек» российские пользователи мобильной связи получат возможность осуществлять переводы между физическими лицами, оплату в любых интернет-магазинах, принимающих Mastercard, после установки нового мобильного кошелька ТКС Банка на свой телефон. Банк будет получать почти за все транзакции межбанковскую комиссию и комиссию за предоставление услуг. При этом клиентам не потребуется открывать банковский счет или получать банковскую карту.
Комментируя сегодняшнее объявление, Оливер Хьюз, CEO ТКС Банка, заявил: ”Мы очень рады, что теперь мы можем предложить российским потребителям наше новое инновационное решение в сфере мобильных платежей. «Тинькофф Мобильный Кошелек» предлагает пользователям уникальные условия: нулевая комиссия за проведение операций и отсутствие необходимости открытия банковского счета. Мы видим огромный потенциал для роста российского рынка электронных платежей и выйдя на рынок, планируем воспользоваться этой возможностью. «Тинькофф Мобильный Кошелек» является дифференцированной, удобной и простой в использовании услугой, которая создаст новый способ привлечения клиентов в ТКС Банк и страховой бизнес».
«Тинькофф Мобильный Кошелек» удовлетворит потребности продвинутых пользователей, делая возможным осуществлять денежные переводы по таким идентификаторам получателей как номер мобильного телефона (MSISDN), электронная почта, эккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Пользователи смогут использовать свои зарегистрированные эккаунты в социальных сетях для осуществления денежных переводов всем своим контактам через «Тинькофф Мобильный Кошелек».
ТКС Банк ведет работу над реализацией проекта по выпуску мобильных девайсов с предустановленным приложением «Тинькофф Мобильный Кошелек».