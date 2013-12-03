Москва, 3 декабря 2013 г. 25 ноября 2013 года Федеральная налоговая служба Российской Федерации выдала страховщику свидетельство о регистрации изменений наименования.
До текущего момента страховая компания, оперирующая под брендом «Тинькофф Онлайн Страхование», носила официальное название ОАО СК «Москва». Сделка по покупке ОАО СК «Москва» была завершена в августе 2013 года. Процедура переименования была завершена в срок, предусмотренный законодательством РФ.
Компания начала свою деятельность в сентябре 2013 года с запуска продуктов страхования от несчастных случаев заемщиков банка «Тинькофф Кредитные Системы». В ближайших планах – запуск страхования недвижимости, страхования путешественников, а также автострахования.