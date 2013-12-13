TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), включая Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк»), ведущего онлайн-провайдера розничных финансовых услуг в России, приветствует принятие во втором чтении 11 декабря 2013 года Государственной Думой поправок к Закону «О потребительском кредите (займе)».ТКС Банк отмечает, что в новой и более ясной формулировке Статьи 8 (изначально Статьи 7, в которой, среди прочего, описаны требования к распространению кредитных карт) сказано, что кредитные карты могут быть доставлены по любому адресу (а не только по адресу стационарного подразделения банка, как было изложено в предыдущей формулировке), указанному заемщиком при заключении договора потребительского кредита, при соблюдении следующих условий: 1) при предоставлении клиентом письменного согласия 2) способом, позволяющим однозначно установить, что кредитная карта была получена заемщиком лично либо его представителем. Передача и использование кредитной карты допускаются только после проведения кредитором полной идентификации клиента, отмечается в законопроекте.ТКС Банк уверен, что Закон «О потребительском кредите (займе)» внесет ясность в регулирование российского рынка потребительского кредитования, а также обеспечит лучшую защиту российских потребителей. ТКС Банку не потребуется вносить никаких изменений в свою существующую модель бизнеса и схему операционной деятельности в связи с новыми поправками. Все клиенты банка получают карты только после того, как заявление потенциального заемщика было должным образом обработано, кредитная история проверена посредством кредитных бюро, и проведена полная идентификация клиента. Карты доставляются напрямую клиентам через собственную курьерскую службу банка. Курьеры проводят дополнительную идентификацию клиента перед выдачей карты.Оливер Хьюз, Председатель Правления ТКС Банка, отметил: «Мы считаем, что закон „О потребительском кредите (займе)“, давно ожидаемый рынком, пойдет на пользу как российскому потребителю, обеспечивая его защиту, так и сектору потребительского кредитования в целом, внося ясность в его регулирование. Мы также приветствуем уточнение требований к распространению кредитных карт (Статья, так как они устраняют неопределенность, возникшую в связи с предыдущей формулировкой. Мы в полной мере соблюдаем данные законодательные требования и всегда доставляем карты только с предварительного согласия клиента».