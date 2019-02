Клиентам ТКС Банка вернут 5% расходов при оплате дебетовой картой в ресторанах, аптеках и спортивных магазинах

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил категории 5%-ного cashback для рублевых дебетовых карт на январь-март 2014 года – «Аптеки», «Рестораны» и «Спорттовары».



Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании отчетного периода.



В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие 5%-ного cashback. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Лимит возврата денег на счет клиента по данной программе cashback составляет 3000 рублей за расчетный период (один месяц). Для клиентов банка также действует программа персонализированного cashback «Тинькофф Таргет» (дополнительно возврат до 6000 рублей за расчетный период на счет).



ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 300 000 рублей (с 30 декабря 2013 года – 8% годовых). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте можно прочитать здесь, о вкладах - здесь.



Международные коды для программы cashback на январь-март 2014 года



Код Тип предприятия Категория

5122 Drugs, Drug Proprietaries, And Druggist Sundries АПТЕКИ

5292 Internet Drug Stores АПТЕКИ

5295 Pharmacies АПТЕКИ

5912 Drug Stores And Pharmacies АПТЕКИ

5811 Caterers РЕСТОРАНЫ

5812 Eating Places And Restaurants РЕСТОРАНЫ

5813 Drinking Places (Alcoholic Beverages) – Bars, Taverns, Nightclubs, Cocktail Lounges, And Discotheques РЕСТОРАНЫ

5814 Fast Food Restaurants РЕСТОРАНЫ

5655 Sports And Riding Apparel Stores СПОРТТОВАРЫ

5940 Bicycle Shops – Sales And Service СПОРТТОВАРЫ

5941 Sporting Goods Stores СПОРТТОВАРЫ