График зачисления платежей в период новогодних праздников 2014

Уважаемые форумчане, размещаем обещанную нами актуальную на текущий момент таблицу по срокам зачисления пополнений и погашений в привязке к Партнеру январе 2014.



Просим обратить внимание на указанные максимальные сроки зачислений платежей - в 99% случаев работают минимальные сроки, однако в самый неподходящий момент по закону «подлости» или иному именно ваш платеж может попасть на период обновления каналов связи между Банком и Партнером или кратковременный сбой. Крайний срок зачисления платежей по каждому контрагенту остается БЕЗ изменений.





Почта:

Дата совершения платежа: 01.01.2014 – 05.01.2014; Ориентировочная дата зачисления платежа: 05.01.2014.

Дата совершения платежа: 06.01.2014 – 08.01.2014; Ориентировочная дата зачисления платежа: 09.01.2014.



Город, Дельтапэй, КиберПлат, Рапида (Связной, SprintNet, Quickpay), Элекснет, Contact, Qiwi, ЕСГП (по не зачисленным в режиме онлайн платежам):

Дата совершения платежа: 01.01.2014 – 08.01.2014; Ориентировочная дата зачисления платежа: На следующий календарный день после даты внесения платежа согласно присланным реестрам контрагентов.



Остальные контрагенты (по не зачисленным в режиме онлайн платежам):

Дата совершения платежа: 01.01.2014 – 08.01.2014; Ориентировочная дата зачисления платежа: 09.01.2014.



Онлайн пополнения по-прежнему будут зачисляться моментально.

