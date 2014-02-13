Компания «Евросеть» и банк «Тинькофф Кредитные Системы»* запускают проект по предоставлению кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза»**.
Подключить кредит можно в 1000 салонах «Евросети» в России***, предъявив паспорт и заполнив заявление на выдачу кредита. Карту «Кукуруза» с кредитным лимитом может получить клиент в возрасте от 24 лет и старше, имеющий постоянную регистрацию в РФ и стаж на последнем месте работы от шести месяцев. Для погашения задолженности достаточно вносить деньги на карту «Кукуруза» без комиссии через кассу в любом салоне «Евросеть» или пополнять свой счет с помощью MasterCard другого банка через личный кабинет. Решение о предоставлении кредита принимается ТКС Банком и сообщается сотрудниками «Евросети» потенциальному заемщику в салоне.
При оформлении кредитного лимита для премиальной карты «Кукуруза MasterCard World» клиент получает бонусы в размере 1,5% от суммы каждой покупки с использованием карты, а также возможность пользоваться привилегиями карт премиального класса. При оформлении кредитного лимита карта «Кукуруза MasterCard World» выдается бесплатно.
В настоящее время условия для держателей карт «Кукуруза MasterCard World», подключивших кредитный лимит, еще выгоднее — «Евросеть» объявила о продлении акции «Двойная выгода»****. В рамках акции клиенту возвращается 3% от суммы каждого платежа. Условия «Двойной выгоды» действуют, даже если клиент не пользуется кредитными средствами. Старший вице-президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Артем Яманов сказал: «Данное партнерство является для нас абсолютно новым форматом, и мы рады предложить свои услуги клиентам крупнейшей розничной сети. По сути, мы обеспечиваем легкий доступ к популярным кредитным продуктам ТКС Банка для владельцев карт „Кукуруза“. Мы уверены, что сотрудничество с „Евросетью“ позволит нам значительно расширить клиентскую базу ТКС Банка за счет новой аудитории, которая, мы убеждены, по достоинству оценит один из лучших кредитных продуктов на рынке».
Вице-президент по коммерции «Евросети» Виктор Луканин отметил: «Карта „Кукуруза“ отражает реализованную „Евросетью“ мультиброкерскую модель реализации банковских услуг. Клиенту предоставляется на выбор несколько кредитных продуктов (потребительский, нецелевой) и перечень банков. Проект позволяет клиенту без посещения нескольких банков в одном салоне максимально быстро подобрать приемлемый вариант, получить одобрение банка и оформить кредит на оптимальных для клиента условиях.
Впервые предложение оформления кредитного лимита в сети салонов ритейлера начинает оказывать ведущий российский онлайн-провайдер финансовых услуг: ранее ТКС Банк предоставлял кредиты только клиентам интернет-магазина „Евросети“. Возобновляемый кредитный продукт подходит как для тех, кто хочет непосредственно подключить лимит к карте, так и для тех, кто стремится эффективно использовать доступные по карте деньги. Клиенту возвращается на „Кукурузу MasterCard World“ до 3% с каждой потраченной суммы, даже если он не пользуется кредитными денежными средствами».
* Кредит предоставляется «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), Лицензия ЦБ РФ № 2673. С подробной информацией по тарифным планам банка «Тинькофф Кредитные Системы» можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
** Клиент в любом салоне «Евросеть» может оформить предоплаченную банковскую карту «Кукуруза» (MasterCard Classic и MasterCard World), эмитентом которой является РНКО «Платёжный центр» (ООО) (лицензия банка России № 3166-К). Карта «Кукуруза» одновременно является платежной и бонусной — ее держатель получает от 1% до 3% бонусных баллов от суммы каждой покупки. Обслуживание платежной карты и SMS-оповещение осуществляются бесплатно.
*** Подробную информацию об адресах салонов, где действует услуга, вы можете узнать по бесплатному телефону 8(800)700-00-10.
**** Акция «Двойная выгода» стартовала 3 апреля 2013 года. Срок действия акции для клиента — 6 месяцев с момента оформления кредита. Акция действует до 20 декабря 2014 года. Для участия необходимо оформить кредитный лимит к карте «Кукуруза» не позднее 20 июня 2014 года. Подробности по акции доступны на официальном сайте «Евросети».