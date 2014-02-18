На терминалах Элекснет стала доступной услуга моментального пополнения электронного кошелька «Тинькофф Мобильный Кошелек» без комиссии.
Для осуществления перевода на терминале Элекснет необходимо:
-войти в раздел «Оплата услуг»;
-выбрать раздел «Электронные платежи»;
-перейти в раздел «Пополнение счета в интернет-ресурсах»;
-в списке выбрать «Тинькофф Мобильный Кошелек».
Для пополнения «Тинькофф Мобильный Кошелек» необходимо указать номер договора или номер карты.
Сумма единовременного платежа составляет не более 15 000 рублей.
Запуск системы электронных платежей «Тинькофф Мобильный Кошелек» состоялся 1 декабря 2013 года. Мобильный кошелек ТКС Банка дает пользователям российских операторов мобильной связи возможность осуществлять переводы между физическими лицами и совершать оплату покупок в любых интернет-магазинах по всему миру, принимающих MasterСard. При этом клиентам не требуется открывать банковский счет или получать банковскую карту: виртуальная карта MasterCard выпускается моментально при регистрации кошелька.
«Тинькофф Мобильный Кошелек» позволяет пользователям моментально и бесплатно отправлять и запрашивать деньги через номер телефона, аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте и Facebook) и электронную почту, а также отправлять средства с помощью QR-кода. При этом денежные переводы могут осуществляться и в адрес того, у кого еще не установлен кошелек. Пользователи кошелька могут оплатить услуги более 3500 поставщиков. При оплате большей части услуг (в частности, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, игровые сервисы) комиссия не взимается. Пользователи «Тинькофф Мобильный Кошелек» также получают привилегии в рамках программы лояльности «MasterCard Плюс», которая позволяет им получать скидки и бонусы при оплате услуг у партнеров программы с помощью виртуальной карты MasterCard*.
* Подробнее с условиями программы «MasterCard Плюс» можно ознакомиться на сайте MasterCard по адресу http://www.mastercard.com/ru/consumer/plus.html.