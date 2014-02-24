Банк «Тинькофф Кредитные Системы», ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг в России, совместно с компанией OneTwoTrip, лидером российского рынка продаж авиабилетов в сети Интернет, объявляют о запуске совместной кредитной карты OneTwoTrip Tinkoff.
Карта станет идеальным решением для всех без исключения путешественников, приобретающих авиабилеты и бронирующих отели с помощью OneTwoTrip, поскольку дает возможность полностью или частично оплатить накопленными бонусами стоимость авиабилета любой авиакомпании без ограничений по дате вылета. Клиентам начисляются бонусы за все покупки по карте: при оплате авиабилетов на сайте OneTwoTrip клиенту начисляются бонусы в размере 5% от суммы заказа, а при оплате любых других покупок – бонусы в размере 2%. 1 бонус соответствует одному рублю РФ. Начисленные бонусы могут быть потрачены на уменьшение стоимости билета или на оплату его полной стоимости.
При оплате билета картой OneTwoTrip Tinkoff c помощью бонусов покрывается полная стоимость билета, включая все сборы, при этом клиент получает мили самой авиакомпании за совершенный перелет.
Для владельцев карт OneTwoTrip Tinkoff действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок, в частности, при совершении покупок по предложениям Tinkoff Target. Использовать бонусы клиенты могут в любой момент через личный кабинет на сайте OneTwoTrip.com. «Все больше людей предпочитают самостоятельно покупать авиабилеты онлайн, - комментирует Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз. – Карта, позволяющая накапливать бонусы за покупки билетов любой авиакомпании, уже доказала свою успешность на примере кредитной карты Tinkoff All Airlines, и мы рады представить новую услугу в партнерстве с ведущим туристическим онлайн-сервисом OneTwoTrip. Это универсальный и простой в использовании продукт, и мы убеждены в его успехе среди растущей клиентской базы OneTwoTrip, которая по достоинству оценит инновационные финансовые услуги ТКС Банка с традиционно высоким уровнем сервиса».
«Большинство клиентов OneTwoTrip оплачивают авиабилеты и отели с помощью банковских карт, – комментирует исполнительный директор OneTwoTrip, Виктор Сизов. – В партнерстве с ТКС мы расширяем возможности нашей системы лояльности OneTwoTrip, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке как самая прозрачная и гибкая. Для держателей OneTwoTrip Tinkoff будет доступен не только один из самых качественных банковских продуктов на рынке, но и возможность выгодно пользоваться инновационным сервисом покупки билетов и бронирования отелей».
Всем клиентам, активировавшим карту, предоставляется 1000 бонусов в подарок за регистрацию на сайте OneTwoTrip.com и скидка 1000 руб. в виде промо-кода на первую покупку на OneTwoTrip.com. Держателям карты также оформляется бесплатный годовой страховой полис для выезда за границу с покрытием $50 000 и опцией «активный отдых».
Карту можно оформить на сайте ТКС Банка и на сайте OneTwoTrip.