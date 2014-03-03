TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГОД
- Чистый процентный доход вырос на 69% по сравнению с прошлым годом, составив 843 млн долл. США (2012: 500 млн долл. США)
- Прибыль до налогообложения увеличилась на 49% по сравнению с прошлым годом, составив 236 млн долл. США (2012: 158 млн долл. США)
- Чистая прибыль выросла на 48% по сравнению с прошлым годом, составив 181 млн долл. США (2012: 122 млн долл. США)
- Чистая процентная маржа: 36% (2012: 37%)
- Стоимость риска 14,3% (2012: 10,5%)
- Совокупные активы увеличились на 39%, составив 3,0 млрд долл. США (2012: 2,2 млрд долл. США)
- Общий объем кредитного портфеля вырос на 49%, составив 2,5 млрд долл. США (2012: 1,7 млрд долл. США)
- Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле на конец 2013 года составила 7% (2012: 4,7%)
- Суммарный объем средств на счетах клиентов увеличился на 50%, составив 1,3 млрд долл. США (2012: 878 млн долл. США)
- Собственные средства выросли на 111%, составив 628 млн долл. США (2012: 298 млн долл. США)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
- По состоянию на март 2014 года выпущено 4,1 млн карт
- «Тинькофф Онлайн Страхование» запустила услуги по страхованию от несчастных случаев и страхование недвижимости на открытый рынок (февраль 2014 года)
- ТКС Банк подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Евросеть», крупнейшей российской розничной сетью по торговле мобильными телефонами, для предоставления кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза» в салонах компании «Евросеть» (февраль 2014 года)
- ТКС Банк запустил кредитную карту OneTwoTrip Tinkoff совместно с онлайн агентством путешествий OneTwoTrip (февраль 2014 года)
Комментируя результаты, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Мы очень довольны нашими финансовыми результатами за 2013 год. Несмотря на более сложную операционную среду во второй половине 2013 года, показатель чистой прибыли Группы составил 181 млн долл. США, что соответствует нашему прогнозу. Данные результаты выгодно отличают нас от других игроков рынка потребительского кредитования и демонстрируют способность ТКС Банка наращивать рентабельность за счет уникальной модели дистрибуции, управления рисками и аналитики. ТКС Банк продемонстрировал устойчивый рост активов, увеличив совокупный кредитный портфель на 49% по сравнению с 2012 годом до 2,5 млрд долл. США, в то время как размер денежных средств составил 575 млн долл. США. Нам удалось более чем в два раза увеличить объем акционерного капитала до 628 млн долл. США по результатам IPO. В то же время мы продолжаем поддерживать устойчивый показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ на уровне 15,8% по состоянию на конец 2013 года. Располагая устойчивым уровнем капитала и ликвидности в совокупности с гибкой бизнес-моделью, мы находимся в выгодном положении, чтобы использовать возможности рынка в 2014 году».
Прогноз
В 2014 году Группа ожидает в целом замедления темпов роста российского рынка розничного кредитования и рынка кредитных карт ввиду более сложных условий кредитования и мер, принятых ЦБ РФ с целью сдерживания роста розничного кредитования. Группа продолжит извлекать преимущество за счет использования своей уникальной платформы дистанционного обслуживания клиентов и выгодно использовать возможности для роста с помощью новых продуктов, в новых сегментах и в неосвоенных регионах.
Группа приложит все усилия для поддержания показателя стоимости риска на текущем уровне: в этих целях Группа будет поддерживать низкий уровень одобрения кредитных заявок, что позволит обеспечить высокое качество новых клиентов, а также сконцентрируется на эффективной работе коллекторских служб. По мере развития бизнеса Группа планирует продолжать улучшать показатель соотношения расходов и доходов.
Группа ожидает достичь показателя чистой прибыли по итогам 2014 года в размере 7,2 – 7,8 млрд рублей. С учетом того, что операционной валютой Группы и ее дочерних компаний является российский рубль, в 2014 году Группа намерена использовать рубль в качестве валюты представления консолидированной отчетности по МСФО.
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