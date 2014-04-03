«Тинькофф Мобильный Кошелек» теперь можно пополнить в системе CONTACT без комиссии

Москва, 3 апреля 2014 г.

В платежной системе CONTACT стал доступным сервис моментального пополнения электронного кошелька «Тинькофф Мобильный Кошелек» без комиссии.



Клиент может без комиссии внести денежные средства на мобильный кошелек ТКС Банка, выбрав ближайший пункт Системы в России и ближнем зарубежье. Для того чтобы пополнить «Тинькофф Мобильный Кошелек», потребуется указать только номер договора владельца кошелька или номер банковской карты. Сумма единовременного платежа составляет не более 15 000 рублей.



Кроме того, клиентам ТКС Банка через «Тинькофф Мобильный Кошелек» доступны сервисы погашения кредитов, дистанционного снятия средств с депозитов, пополнения банковских карт и вкладов. Переводы осуществляются в режиме реального времени и бесплатны для плательщика как в пунктах системы CONTACT, так и с помощью платежного сервиса онлайн CONTACT24.



«Тинькофф Мобильный Кошелек» позволяет пользователям моментально и бесплатно отправлять и запрашивать деньги через номер телефона, аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте и Facebook) и электронную почту, а также отправлять средства с помощью QR-кода. При этом денежные переводы могут осуществляться и в адрес того, у кого еще не установлен кошелек. Пользователи кошелька могут оплатить услуги более 3500 поставщиков. При оплате большей части услуг (в частности, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, игровые сервисы) комиссия не взимается.



Платежная система CONTACT работает с 1999 года, зарегистрирована в едином реестре операторов платежных систем ЦБ РФ под номером 0001. Основателем является АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), который выполняет для Системы функции расчетного, платежного клирингового и операционного центров. Система CONTACT заложила основы формирования национального рынка денежных переводов и в настоящее время является одним из лидеров рынков платежно-переводных услуг России и стран ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются более 900 финансовых институтов России и мира, которые образуют разветвленную сеть пунктов обслуживания — свыше 330 000 точек, включая платежные терминалы, более чем в 150 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес свыше 1500 юридических лиц — коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT является трехкратным победителем общероссийского конкурса «Марка № 1 в России» в категории «Денежные переводы» в 2011, 2012 и 2013 гг., а также лауреатом Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2012».