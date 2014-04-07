Visa проводит рекламную акцию, в рамках которой держатели пластиковых карт могут выиграть путевку на Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии.
Клиенты ТКС Банка — держатели пластиковых карт Visa получили возможность принять участие в рекламной акции Visa, главным призом в рамках которой является поездка на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии. Принять участие в акции могут как клиенты ТКС Банка, заказавшие себе карту Visa в период проведения акции, так и клиенты, получившие карту Visa ранее.
В рамках рекламной акции разыгрываются 10 поездок на Чемпионат мира по футболу FIFA 2014, а также 1000 комплектов призов, состоящих из сумки-холодильника и пляжного полотенца с символикой Visa и FIFA.
В акции могут принять участие граждане РФ от 18 лет, которые являются держателями карт Visa.
Для участия в акции с возможностью выиграть путевку на Чемпионат мира по футболу необходимо совершить покупки с помощью карты Visa на общую сумму свыше 1000 рублей и зарегистрироваться на сайте www.visafifa.ru в период с 15 марта по 30 апреля 2014 г. включительно. В период с 15 марта по 19 апреля 2014 г. включительно нужно озвучить один из представленных на сайте www.visafifa.championat.com видеороликов в стиле футбольного комментатора и выложить свой вариант озвучки на сайт. Зарегистрированные пользователи сайта www.visafifa.ru голосованием определят победителей. Автор набравшего максимальное количество голосов ролика получит главный приз — поездку на финальный матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии и денежную часть приза. Авторы еще девяти роликов, набравших максимальное количество голосов по результатам голосования на сайте, получат в подарок путевки на один из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 и денежную часть приза.
Visa также разыгрывает 1000 комплектов, состоящих из сумки-холодильника и полотенца с символикой Visa и FIFA. Для участия в розыгрыше этих призов нужно в период с 15 марта по 30 апреля 2014 г. включительно совершить покупку на сумму свыше 1000 рублей с помощью карты Visa.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения рекламной акции можно на сайте: www.visafifa.ru.