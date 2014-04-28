«Тинькофф Онлайн Страхование» запускает сайт и расширяет продуктовую линейку.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», объявляет о запуске веб-портала «Тинькофф Онлайн Страхование» www.tinkoffinsurance.ru, а также о расширении продуктовой линейки за счет начала оказания услуг по страхованию путешественников.



Лаконичный и простой с точки зрения дизайна интернет-портал, адаптированный под десктоп и планшеты, совмещает в себе канал продаж и платформу по обслуживанию клиентов. Перечень инновационных решений, реализованных на портале, включает возможность подобрать простой вариант продукта или собрать полностью индивидуальный пакет, функционал онлайн-чата со специалистом контактного центра, возможность продолжить свою онлайн-покупку по телефону без потери данных, а также адаптирующийся смарт-поиск. В ближайшее время «Тинькофф Онлайн Страхование» намерена представить адаптированную версию для смартфонов, а также расширить уже заявленный функционал.



В дополнение к услугам по страхованию от несчастных случаев, которые «Тинькофф Онлайн Страхование» начала предоставлять в сентябре 2013 года, и услугам по страхованию недвижимости, стартовавшим в феврале 2014 года, «Тинькофф Онлайн Страхование», начинает оказывать услуги по страхованию путешественников. В течение 2014 года Группа планирует включить в продуктовую линейку автострахование.



Комментируя сегодняшнее объявление, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз заявил: «В течение шести месяцев, прошедших с начала продаж наших страховых продуктов, мы привлекли большое число новых клиентов, а страховые сборы превысили 350 миллионов рублей. Мы уверены, что запуск собственного сайта, который совмещает в себе функции канала продаж и обслуживания клиентов, придаст импульс росту нашего страхового бизнеса. Мы видим возможности для развития новых страховых продуктов на рынке и продолжаем предоставлять клиентам удобные инновационные решения, поддерживая при этом высокие стандарты обслуживания. Данные элементы характерны для всех продуктов и услуг Группы и представляют наше конкурентное преимущество».



О Группе



TCS Group Holding PLC – инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, ведущий деятельность в России с помощью высокотехнологичной платформы дистанционного обслуживания клиентов. Для поддержания данной платформы Группа разработала сеть «умной» курьерской доставки, охватывающую почти 600 российских городов и позволяющую осуществлять доставку кредитных карт многим клиентам уже на следующий день после принятия решения о ее выдаче.



С момента запуска бизнеса в 2007 году Олегом Тиньковым, одним из известнейших российских предпринимателей с большим опытом создания успешных компаний, Группа показывала высокие темпы роста и стала лидером на российском рынке кредитных карт, с третьим по величине портфелем кредитных карт и долей рынка 7,5 % по данным Центрального банка Российской Федерации («ЦБ РФ») на 1 января 2014 г. По состоянию на 1 января 2014 года Группа выпустила 3,9 млн кредитных карт.



В дополнение к лидирующей позиции на рынке кредитных карт Группа создала успешную программу онлайн-депозитов для розничных клиентов. Среди других инновационных направлений деятельности Группы – система мобильных платежей и финансовых услуг «Тинькофф Мобильный Кошелек», а также компания «Тинькофф Онлайн Страхование», предоставляющая клиентам доступ к собственным страховым продуктам. По состоянию на 31 декабря 2013 г. совокупные активы Группы составили 3 млрд долл. США, чистый объем кредитов и авансов клиентам — 2,3 млрд долл. США, а средства клиентов (депозиты) —1,3 млрд долл. США. В 2013 году, чистая прибыль Группы составила 181 млн долл. США, а чистый процентный доход 843 млн долл. США.



Группа имеет хороший уровень капитализации: по состоянию на 1 января 2014 г. коэффициент достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 15,8% коэффициенты достаточности общего капитала и достаточности капитала первого уровня — 25,03% и 19,85%, соответственно.



Акции класса «A» Группы торгуются в форме глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 года. Акционерный капитал TCS Group Holding PLC состоит из 89 044 396 акций класса «А» и 92 144 679 акций класса «Б».



Предупреждение о заявлениях, содержащих прогнозные данные



Некоторые сведения, приведенные в настоящем заявлении, могут содержать предполагаемую информацию или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или ТКС Банка. Вы можете определить опережающие заявления по наличию таких терминов как «ожидается», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», их отрицательные формы и прочие подобные выражения.



Группа или ТКС Банк предупреждает, что такие заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Группа и ТКС Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной здесь даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или ТКС Банка, в том числе, среди прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях, где оперирует Группа, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к Группе, ТКС Банку и их деятельности.