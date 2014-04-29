TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявляет о публикации годового отчета за 2013 год.
Копия годового отчета была направлена в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority) посредством Национальной системы хранения данных и в скором времени будет доступна для просмотра на сайте www.morningstar.co.uk/uk/nsm.
Годовой отчет доступен на сайте Группы по адресу https://static.tcsbank.ru/documents/eng/investor-relations/annual-reports/2013/TCS_AR13.pdf.