TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России в первом квартале 2014 года.Согласно исследованию ТКС Банка, основанному на данных Банка России, в первом квартале 2014 года российский рынок кредитных карт вырос на 5,1% по сравнению с показателем на 1 января 2014 года и составил 1,04 трлн руб. (2013 год: 990 млрд руб.). Наибольший рост наблюдался в январе и марте (22,2 млрд руб. и 22,5 млрд руб., соответственно), в то время как в феврале рост составил 5,4 млрд руб.Вместе с тем, совокупный портфель кредитов физическим лицам, по данным Банка России, вырос на 2,7% по сравнению с данными на 1 января 2014 года и составил 10,2 трлн руб. (2013 год: 9,96 трлн руб.).Первая пятерка банков по размеру портфеля кредитных карт увеличила свою долю рынка с 61,3% по состоянию на 1 января 2014 года до 62,2% по состоянию на 1 апреля 2014 года. Совокупные доли десяти и двадцати крупнейших банков в первом квартале 2014 года остались практически неизменными: 77,7% и 90,5%, соответственно, по сравнению с 77,6% и 90,4%, соответственно, на начало года.Оставаясь лидером рынка с долей 27,1% по состоянию на 1 апреля 2014 года, Сбербанк увеличил портфель кредитных карт до 282,1 млрд руб. Банк «Русский Стандарт» удерживает за собой второе место с долей рынка 15,2% и портфелем кредитных карт в размере 158,5 млрд руб. ТКС Банк остается на третьей позиции с долей рынка 7,3% и портфелем кредитных карт в размере 75,6 млрд руб.Лидерами по росту портфеля кредитных карт в абсолютном выражении в первом квартале стали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ-24 (рост в размере 29,7 млрд руб., 6,9 млрд руб. и 4,3 млрд руб., соответственно).Комментируя результаты исследования, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Результаты исследования демонстрируют значительное замедление темпов роста российского рынка кредитных карт, а также тот факт, что половина этого роста приходится на государственные банки. Вместе с тем данный сегмент по-прежнему растет быстрее, чем рынок потребительского кредитования в целом. Благодаря устойчивым позициями по капиталу и по ликвидности ТКС Банк имеет все возможности для того, чтобы возобновить динамичный рост, как только улучшатся рыночные условия. ТКС Банк продолжает извлекать преимущества за счет своей гибкой бизнес-модели и уникальной платформы дистанционного обслуживания и привлечения клиентов и сохраняет лидирующие позиции на рынке. Мы последовательно наращиваем размер нашего портфеля кредитных карт, осуществляя при этом строгий контроль над его качеством и концентрируясь на управлении кредитными рисками».