Банк «Тинькофф Кредитные Системы» при поддержке международной платежной системы Visa проводит специальную акцию, по результатам которой наиболее активные клиенты - держатели карт с технологией платежей в одно касание Visa payWave получат по 3 000 рублей на свои счета у сотовых операторов.
Акция продлится с 1 июня 2014 года по 31 августа 2014 года, призы получат 175 победителей, совершивших в указанный период наибольшее количество операций по расчетным или кредитным картам при помощи технологии Visa payWave. В акции могут принять участие как клиенты, впервые заказавшие себе такую карту в ТКС Банке в период акции, так и клиенты, получившие карту с Visa payWave ранее. Держатели карт Visa без технологии payWave имеют возможность бесплатно перевыпустить карту и присоединиться к акции.
В сентябре 2014 года будут определены победители акции – 175 клиентов ТКС Банка. Если несколько участников акции совершат равное количество операций, победителем будет признан участник, совершивший первую операцию раньше других. Не позднее 25 сентября 2014 года банк сформирует список победителей акции и направит 3 000 рублей на пополнение балансов их сотовых телефонов (основного контактного сотового телефона клиента в ТКС Банке).
Visa payWave — это новое поколение банковских карт. Воспользуйтесь основными преимуществами этой технологии:
- Удобно
Технология Visa payWave позволяет совершать транзакции, не выпуская карту из рук. Visa payWave — это минимум движений и максимум удобства.
- Безопасно
Visa payWave обладает надежной защитой от мошенничества. Вдобавок, карту не придется передавать третьим лицам при оплате покупок, а надежная система шифрования персональных данных обезопасит ее от подделки.
- Быстро
Оплачивайте покупки одним движением руки, просто поднеся карту Visa payWave к терминалу с символом бесконтактной оплаты Visa payWave . При покупке на сумму менее 1000 рублей вам не придется вводить ПИН-код или подписывать чек.
Узнать подробную информацию о технологии Visa payWave можно на сайте http://visa.com.ru/.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://static.tcsbank.ru/news/2014/2014-05-30_pw-3000-rub.pdf.