TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2014 г. Как упоминалось ранее, Группа перешла на рубли в качестве валюты представления консолидированной отчетности по МСФО.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА
- Чистый процентный доход вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,4 млрд руб. (1 квартал 2013 г.: 5,5 млрд руб.)
- Прибыль до налогообложения составила 481,3 млн руб. (1 квартал 2013 г.: 1,3 млрд руб.)
- Чистая прибыль составила 362,3 млн руб. (1 квартал 2013 г.: 1 млрд руб.)
- Чистая процентная маржа: 33% (1 квартал 2013 г.: 34%)
- Стоимость риска 20,5% (1 квартал 2013 г: 16,2%)
- Совокупные активы увеличились на 2,2% с начала года, составив 101,2 млрд руб. (конец 2013 г.: 99 млрд руб.)
- Общий объем кредитного портфеля вырос на 4,9% с начала года, составив 87,5 млрд руб. (конец 2013 г.: 83,4 млрд руб.)
- Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле составила 8,9% (конец 2013 г.: 7%)
- Объем средств на счетах клиентов составил 43,1 млрд руб. (конец 2013 г.: 43,2 млрд руб.)
- Собственные средства выросли на 1,8% с начала года, составив 20,9 млрд руб. (конец 2013 г.: 20,6 млрд руб.)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 1 КВАРТАЛА И ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
- В апреле 2014 г. «Тинькофф Онлайн Страхование» запустила онлайн-продажи через веб-портал, а также начала продажи услуг по страхованию от несчастных случаев, страхованию недвижимости и путешественников на открытый рынок
- По состоянию на 1 июня 2014 г. ТКС Банк выпустил свыше 4,3 млн кредитных карт
- За отчетный период привлечено более 270 000 новых клиентов
- ТКС Банк подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Евросеть», крупнейшей российской розничной сетью по торговле мобильными телефонами, для предоставления кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза» в салонах компании «Евросеть»
- ТКС Банк запустил ко-брендовую кредитную карту OneTwoTrip Tinkoff для путешественников совместно с крупнейшим российским онлайн агентством путешествий OneTwoTrip
Комментируя результаты, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Результаты первого квартала отражают наши намеренные усилия по снижению темпов привлечения новых клиентов, в результате чего наш совокупный портфель увеличился на 4,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Мы сконцентрировались на поддержании нашей операционной эффективности и чистой процентной маржи, уровень которой составил 33%, в то же время значительно ужесточая наши критерии андеррайтинга. В нынешней сложной экономической и рыночной обстановке стоимость риска выросла, однако мы продолжаем диверсифицировать бизнес, запуская новые виды кредитных карт, партнерские программы, а также продавая страховые продукты онлайн на открытый рынок. Несмотря на то что в первом квартале наша прибыльность снизилась, мы остались значительно прибыльными. Мы убеждены, что гибкость и масштабируемость нашей бизнес-модели позволяют Группе лучше адаптироваться в период спада и в то же время дают нам преимущество быстро вернуться в фазу роста, как только наступит точка поворота экономического цикла.
Сейчас мы ожидаем, что стоимость риска скорее всего останется на уровне 20-22% до конца года даже с учетом наших усилий по ужесточению кредитной политики, контролю за платежами и их взысканием. Наш прогноз по чистой прибыли за 2014 год, который ранее составлял более 7 млрд руб., сейчас находится на пересмотре».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 кв. 2014; 1 кв. 2013; Изменение; (млрд руб.)
Эмиссия кредитных карт (тыс. шт.): 278; 278; 0%;
Чистые процентные доходы: 7,4; 5,5; +36%;
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля: 3,1; 3,2; -4%;
Прибыль до налогообложения: 0,5; 1,3; -63%;
Чистая прибыль: 0,4; 1,0; -65%;
Итого активы: 101,2; 99,0; +2%;
Кредиты и авансы клиентам, нетто: 75,0; 74,0; +1%;
Денежные средства и их эквиваленты: 17,5; 18,8; -7%;
Итого обязательства: 80,3; 78,4; +2%;
Клиентские счета (депозиты): 43,1; 43,2; 0%;
Выпущенные долговые ценные бумаги: 23,0; 26,2; -12%;
Итого собственные средства: 20,9; 20,6; +2%;
Рентабельность капитала (ROE): 7,0%; 41,2%;
Коэффициент достаточности капитала первого уровня: 17,3%; 19,9%;
Коэффициент достаточности общего капитала: 22,3%; 25,0%;
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала): 18,3%; 15,8%.
В 1 квартале 2014 г. было выпущено 278 тыс. кредитных карт (в 1 квартале 2013 г.: 278 тыс.), в то время как объем денежных операций по кредитным картам вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,3 млрд руб. (1 квартал 2013 г.: 20,7 млрд руб.).
Чистый процентный доход Группы увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,4 млрд руб. (1 квартал 2013 г.: 5,5 млрд руб.). Умеренный рост чистого процентного дохода связан с сокращением процентных расходов, в то время как замедление роста совокупного кредитного портфеля до 4,9% с начала года привело к уменьшению дохода по ценным бумагам до уплаты налогов. Чистая процентная маржа Группы в 1 квартале 2014 г. составила 33% по сравнению с 34% в 1 квартале 2013 г., что обеспечило стабильный уровень рентабельности и достаточный запас прочности для погашения возможных убытков. В то время как стоимость риска выросла до 20,5% в 1 квартале 2014 г. с 15,4% в 4 квартале 2013 г., Группа сгенерировала скорректированную на риск чистую процентную маржу после досоздания резервов на возможные потери по ссудам на устойчивом уровне в 13,5%.
Операционные расходы выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,7 млрд руб. (1 квартал 2013 г.: 1,8 млрд руб.), что обусловлено главным образом ростом расходов на маркетинг: в 1 квартале 2014 г. Группа провела широкую рекламную кампанию с целью повысить узнаваемость бренда среди премиальной аудитории. В то же время Группе удалось успешно сократить расходы по целому ряду направлений бизнеса. Расходы на административный персонал сократились на 25% до 0,8 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2013 г., прочие административные расходы сократились на 6% до 0,6 млрд руб. В результате показатель соотношения расходов и доходов Группы за вычетом расходов на привлечение клиентов снизился до 18,9% в 1 квартале 2014 г. (по сравнению с 22,2% в 4 квартале 2013 г.).
Чистая прибыль Группы составила 362,3 млн руб. (1 квартал 2013 г.: 1,0 млрд руб.). На прибыль оказало влияние дополнительное создание резервов на возможные потери по ссудам для поддержания показателя отношения резервов к неработающим кредитам на консервативном уровне 1,6.
В 1 квартале 2014 г. Группа поддерживала устойчивый баланс: совокупные активы выросли на 2,2% до 101 млрд руб. с 99 млрд руб. по состоянию на конец 2013 г. Группа поддерживала высокий запас ликвидности с денежными средствами на уровне 17,3% от совокупных активов Группы и 40,7% от средств на счетах клиентов.
Группа вложила часть избыточных денежных средств в государственные облигации и в высоколиквидные ценные бумаги российских компаний с коротким сроком погашения в целях дальнейшего увеличения процентного дохода. По состоянию на конец 1 квартала 2014 г. Группа аккумулировала портфель облигаций объемом 1,4 млрд руб. и продолжает его наращивать во 2 квартале 2014 г. до объема чуть выше 3 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель Группы увеличился на 4,9% до 87,5 млрд руб. по сравнению с 83,4 млрд руб. по состоянию на конец 2013 г., что отражает намеренные усилия по замедлению роста кредитного портфеля и снижению уровня одобрения кредитных заявок. Эти меры были приняты на фоне текущей сложной ситуации с кредитными рисками после периода значительного роста в течение предыдущих кварталов.
В 1 квартале 2014 г. доля кредитов за вычетом резервов выросла на 1,4% до 75,0 млрд руб. (конец 2013 г.: 74,0 млрд руб.), их доля в совокупных активах осталась на стабильном уровне в 74%. Учитывая текущую ситуацию повышенных кредитных рисков и ужесточившейся кредитной политики, Группа стала более выборочно подходить к выдаче новых кредитов и наращиванию своего кредитного портфеля.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле выросла до 8,9% в первом квартале с 7% по состоянию на конец 2013 г. в связи с более сложной операционной средой и увеличившейся долей удержания просроченных и неработающих кредитов на балансе. Показатель резервов на возможные потери по ссудам вырос соразмерно с ростом неработающих кредитов, в то время как Группа поддерживала соотношение резервов под возможную просроченную задолженность к неработающим кредитам на консервативном уровне 1,6.
В 1 квартале 2013 г. резервы под обесценение кредитного портфеля составили 12,5 млрд руб. по сравнению с 9,4 млрд руб. по состоянию на конец 2013 г. Данные тенденции по качеству кредитного портфеля обусловлены повышенными рисками, которые в настоящий момент наблюдаются в российском секторе потребительского кредитования, увеличившейся перекредитованностью в некоторых частях кредитного портфеля Группы, а также выросшим уровнем социального дефолта до этого качественных клиентов.
Обязательства Группы увеличились на 2,3% до 80,3 млрд руб. (конец 2013 г.: 78,4 млрд руб.) по большей части по мере увеличения активов. Средства на счетах клиентов объемом 43,1 млрд руб. продолжили составлять основную долю в общем объеме обязательств на уровне 54%. Выпущенные долговые ценные бумаги были вторым основным источником фондирования: их объем сократился на 12,3% до 23,0 млрд руб. по сравнению с 26,2 млрд руб. по состоянию на конец 2013 г. главным образом по причине погашения еврокоммерческих бумаг в 1 квартале 2014 г.
Группа продолжает поддерживать сильные позиции по собственным средствам: показатель достаточности капитала первого уровня Н1 составляет 18,3% по состоянию на апрель 2014 г., что значительно выше предписанного ЦБ РФ минимального значения в 10% и минимального значения, обусловленного долговыми ковенантами Группы, на уровне 13%. Показатель Н1 вырос с 15,8% по состоянию на конец 2013 г. до 18,3% за счет увеличения капитала Банка на 175 млн долл. США, привлеченных в ходе IPO. Собственные средства Группы увеличились на 1,9% до 20,9 млрд руб. в 1 квартале 2014 г. по сравнению с 20,6 млрд руб. по состоянию на конец 2013 г. по мере того, как Группа инвестировала свой чистый доход в бизнес.
Промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2014 г.
В понедельник, 9 июня 2014 г., в 14:00 по лондонскому времени, 17:00 по московскому времени и 09:00 по восточному дневному времени США руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Для подключения, пожалуйста, воспользуйтесь следующими данными:
Код подтверждения: 51495514
Бесплатные номера телефонов:
Великобритания: 0800 694 0257
Россия: 8108 002 097 2044
США: 1866 966 9439
Стандартный международный номер: +44 (0) 1452 555 566
Пожалуйста, зарегистрируйтесь приблизительно за 15 минут до начала звонка.
С финансовыми результатами Группы за 1 квартал 2014 г., закончившийся 31 марта 2014 г., можно ознакомиться на вебсайте Группы по адресу: https://www.tcsbank.ru/about/news.
Вебкаст презентации будет доступен по ссылке: https://webconnect.webex.com/webconnect/onstage/g.php?t=a&d=666268267
Контакты:
Банк «Тинькофф Кредитные Системы»
Дарья Ермолина, директор по связям с общественностью
+ 7(495) 648-1000 (доб. 2009)
d.ermolina@tcsbank.ru
Банк «Тинькофф Кредитные Системы»
Питер Расселл, директор по связям с инвесторами
+44 20 3691 2049
ir@tcsbank.ru
FTI Consulting,
Лондон Лариса Миллингc
+44 (0)20 7269-7153
FTI Consulting,
Москва Мария Ширяевская
+7 (495) 795-06-23
О Группе
TCS Group Holding PLC — инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, ведущий деятельность в России с помощью высокотехнологичной платформы дистанционного обслуживания клиентов. Для поддержания данной платформы Группа разработала сеть «умной» курьерской доставки, охватывающую почти 600 российских городов и позволяющую осуществлять доставку кредитных карт многим клиентам уже на следующий день после принятия решения о ее выдаче.
С момента запуска бизнеса в 2007 году Олегом Тиньковым, одним из известнейших российских предпринимателей с большим опытом создания успешных компаний, Группа показывала высокие темпы роста и стала лидером на российском рынке кредитных карт, с третьим по величине портфелем кредитных карт и долей рынка 7,3 % по данным Центрального банка Российской Федерации («ЦБ РФ») на 1 апреля 2014 г. По состоянию на 1 июня 2014 года Группа выпустила 4,3 млн кредитных карт.
В дополнение к лидирующей позиции на рынке кредитных карт Группа создала успешную программу онлайн-депозитов для розничных клиентов. Среди других инновационных направлений деятельности Группы — система мобильных платежей и финансовых услуг «Тинькофф Мобильный Кошелек», а также компания «Тинькофф Онлайн Страхование», предоставляющая клиентам доступ к собственным страховым продуктам.
По состоянию на 31 марта 2014 г. совокупные активы Группы составили 101,2 млрд руб., чистый объем кредитов и авансов клиентам — 75 млрд руб., а средства клиентов (депозиты) —43,1 млрд руб. В 1 квартале 2014 г. году чистая прибыль Группы составила 362,3 млн руб., а чистый процентный доход 7,4 млрд руб.
Группа имеет хороший уровень капитализации: коэффициенты достаточности общего капитала и достаточности капитала первого уровня составляют 22,3% и 17,3%, соответственно.
Предупреждение о заявлениях, содержащих прогнозные данные
Некоторые сведения, приведенные в настоящем заявлении, могут содержать предполагаемую информацию или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или ТКС Банка. Вы можете определить опережающие заявления по наличию таких терминов как «ожидается», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», их отрицательные формы и прочие подобные выражения.
Группа или ТКС Банк предупреждает, что такие заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Группа и ТКС Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной здесь даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или ТКС Банка, в том числе, среди прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях, где оперирует Группа, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к Группе, ТКС Банку и их деятельности.