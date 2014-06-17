Москва, Россия — 17 июня 2014 г.
Открытое акционерное общество «Тинькофф Онлайн Страхование» объявляет о запуске услуги по страхованию от последствий проигрыша любой сборной в период проведения чемпионата мира по футболу-2014.
В случае проигрыша любой выбранной сборной по футболу «Тинькофф Онлайн Страхование» выплатит за нее денежную компенсацию от 3000 рублей до 20000 рублей в зависимости от того, на каком этапе застрахованная сборная по футболу покинула чемпионат мира-2014.
К событиям, которые рассматриваются в качестве страховых рисков, относятся: временная нетрудоспособность в результате болезни, алкогольного или пищевого отравления, потери голоса, а также травмы, полученной в результате несчастного случая в период страхования при условии выбытия выбранной сборной из участия в чемпионате мира по футболу.
Стоимость страхового полиса составляет 99 рублей. Период страхования от последствий проигрыша сборной на ЧМ по футболу-2014 зависит от даты проведения любого официального матча выбранной сборной и охватывает дату проведения официального матча сборной по футболу и следующий за ним день. Более подробно с условиями предоставления услуги можно ознакомиться по ссылке: https://www.tinkoffinsurance.ru/football.
Комментируя запуск продукта, операционный директор «Тинькофф Онлайн Страхование» Федор Воронин заявил: «Чемпионат мира по футболу для многих спортивных болельщиков является причиной не только эйфории, но и стресса, что усугубляется еще и тем фактом, что многие матчи из-за разницы во времени транслируются в ночное время. Таким футбольным болельщикам мы рады предложить услугу по страхованию от последствий проигрыша любимой сборной на период проведения чемпионата мира по футболу-2014. Мы уверены, что наши новые клиенты из числа преданных болельщиков по достоинству оценят качество сервиса в „Тинькофф Онлайн Страхование“, скорость принятия решений и удобство в получении выплат. Надеемся, что наш продукт позволит им пережить этот чемпионат без моральных потерь».
О «Тинькофф Онлайн Страхование»
«Тинькофф Онлайн Страхование» разработала собственную высокотехнологичную IT-платформу и внедрила обширный опыт ТКС Банка в построении инновационного бизнеса финансовых услуг. Это позволяет предложить клиентам индивидуальные страховые продукты, а также дистанционные сервисы урегулирования убытков и продаж в любой точке России на традиционно высоком для Группы уровне клиентского обслуживания.
«Тинькофф Онлайн Страхование» предлагает услуги по страхованию от несчастных случаев, а также страхованию недвижимости и путешественников. В течение 2014 года компания планирует включить в продуктовую линейку автострахование.