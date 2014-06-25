ТКС Банк запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для iOS и Android

Москва, Россия – 25 июня 2014 года.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет о запуске нового мобильного приложения «Штрафы ГИБДД» для платформ iOS и Android.



Приложение дает возможность пользователям смартфонов на платформах iOS и Android в режиме реального времени проверять наличие штрафов и оплачивать их. Проверить наличие штрафов можно и по номеру водительского удостоверения, и по номеру свидетельства о регистрации транспортного средства. Оплатить штрафы пользователю мобильного приложения можно любой картой российского банка, поддерживающей технологию 3D-secure, по номеру постановления, а также по номеру водительского удостоверения или по номеру свидетельства о регистрации транспортного средства. С клиентов ТКС Банка комиссия не взимается.



Для пользователей доступны push-уведомления, подписаться на которые можно по номеру телефона или по электронной почте.



Пользователи приложения «Штрафы ГИБДД» также могут сохранять в нем данные банковской карты для их автоматического подтягивания при следующих платежах, а также всю историю платежей на случай необходимости подтверждения оплаты при возникновении спорных вопросов с ГИБДД.



ТКС Банк проверяет штрафы пользователей мобильного приложения в базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и передает актуальную информацию после оплаты штрафов в базу данных Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД).