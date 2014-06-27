«Тинькофф Онлайн Страхование», часть группы TCS Group Holding PLC (TCS LI), и компания Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), поставщик программного обеспечения для страховых компаний общего профиля, сегодня объявили, что «Тинькофф Онлайн Страхование» успешно запустила систему Guidewire InsuranceSuite™ в качестве программной платформы для андеррайтинга, оценки страховых премий, ведения договоров страхования, биллинга и урегулирования убытков. «Тинькофф Онлайн Страхование» также использует модули Rating Management™ и Client Data Management компании Guidewire.
Технологическая платформа InsuranceSuite, которую компания выбрала и запустила в эксплуатацию, позволит российскому онлайн-страховщику планомерно расширять свой бизнес. Быстрый ввод в эксплуатацию, в ходе которого производились комплексные процессы интеграции, начался в сентябре 2013 года, а первые полисы были выпущены в феврале 2014 года. На данный момент «Тинькофф Онлайн Страхование» использует InsuranceSuite для страхования имущества физических лиц, страхования от несчастных случаев и страхования путешественников.
«Мы уверены, что работа всех трех систем в интегрированном приложении от одного поставщика является нашим огромным преимуществом, — заявил Федор Воронин, операционный директор „Тинькофф Онлайн Страхование“. — По отдельности Guidewire PolicyCenter, BillingCenter и ClaimCenter являются мощными программными системами, но вместе за счет эффекта синергии они дают нам еще больше преимуществ, в том числе гибкость в развитии бизнеса и больше возможностей при обслуживании клиентов».
InsuranceSuite позволяет «Тинькофф Онлайн Страхование»:
-Быстро выводить новые продукты на рынок, что способствует росту эффективности и прибыли;
-Развивать и применять лучшие методы работы, постоянно улучшая качество услуг клиентам;
-Расширить сферу ведения бизнеса, базируясь на современной гибкой технологической платформе;
-Повысить операционную эффективность с помощью автоматизации в таких процессах, как андеррайтинг, ведение договоров страхования, выставление счетов и рассмотрение претензий.
«Мы поздравляем «Тинькофф Онлайн Страхование», нашего первого пользователя системы InsuranceSuite в России, с успешным запуском Guidewire InsuranceSuite, — заявил Кит Стонелл, управляющий директор Guidewire Software. — Мы рады столь быстрому запуску приложения InsuranceSuite российской компанией и той скорости, с которой они смогли выпустить свои продукты на рынок».
О Guidewire InsuranceSuite
Программное обеспечение InsuranceSuite компании Guidewire обеспечивает работу основных операций страховых компаний, конкурирующих на сегодняшнем рынке. Данный пакет программ разработан модульным способом, что позволяет страховщикам работать с индивидуальными приложениями — Guidewire PolicyCenter®, Guidewire BillingCenter® и Guidewire ClaimCenter® — или же с готовым набором программ в соответствии с требованиями страховщиков. InsuranceSuite предоставляет столь необходимую в страховании гибкость для быстрого доведения лучших продуктов и услуг до клиентов, одновременно упрощая процедуру страхования и снижая операционные издержки.
О «Тинькофф Онлайн Страхование»
«Тинькофф Онлайн Страхование» — инновационный онлайн-провайдер розничных страховых услуг, который вместе с ТКС Банком входит в TCS Group Holding PLC. Компания разработала собственную высокотехнологичную IT-платформу и внедрила обширный опыт ТКС Банка, что позволяет ей предоставлять российским потребителям индивидуальные страховые продукты и поддерживать высокий уровень клиентского обслуживания. «Тинькофф Онлайн Страхование» предлагает удобные дистанционные сервисы покупки страховых полисов и урегулирования убытков в любой точке России. В настоящее время компания предоставляет услуги по страхованию от несчастных случаев, а также страхованию недвижимости и путешественников. В течение 2014 года «Тинькофф Онлайн Страхование» планирует включить в продуктовую линейку автострахование.
О Guidewire Software
Компания Guidewire создает программное обеспечение, помогающее страховым компаниям, специализирующимся на страховании имущества и несчастных случаев, заменить устаревшие программные системы и полностью изменить их бизнес. Простые и гибкие в использовании, продукты Guidewire позволяют страховым компаниям предоставлять услуги высшего качества, увеличить долю на рынке и снизить операционные затраты. Guidewire InsuranceSuite™ предоставляет базовые системы, используемые страховщиками, в качестве протокольных операционных систем. Дополнительные продукты позволяют упростить работу с данными, их анализом, мониторингом и управлением, а также предоставляют к ним постоянный доступ в любой точке мира. Более 150 страховых компаний по всему миру уже выбрали продукты Guidewire. Для получения подробной информации посетите www.guidewire.com. Следите за нашими новостями в твиттере: @Guidewire_PandC.