Клиенты ТКС Банка теперь могут пополнить карты и вклады без комиссии через TelePay

Клиенты банка «Тинькофф Кредитные Системы» теперь могут бесплатно погасить задолженность по кредитной карте или пополнить дебетовую карту или вклад через платёжный сервис TelePay.



С августа 2014 года у клиентов ТКС Банка появилась возможность пополнять свои карты и вклады во всех точках сети приёма платежей TelePay, включая платёжные терминалы, кассы розничных сетей и пункты приемы платежей НКО «ПРЕМИУМ» (ООО), оператора Системы TelePay. Зачисление денежных средств осуществляется в режиме реального времени и без комиссии: для совершения платежа клиенту достаточно номера карты или номера договора.



Благодаря сотрудничеству с TelePay у клиентов ТКС Банка появилась дополнительная возможность совершать пополнение карт и вкладов в УрФО, СибФО, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Максимальная сумма разового пополнения пластиковых карт ТКС Банка или вкладов — 15 000 рублей, минимальная — 10 рублей.



О сервисе TelePay:



Система платежного сервиса TelePay создана для предоставления потребителям возможности быстро, удобно и надежно производить единовременные и регулярные платежи в адрес поставщиков товаров и услуг.



Основным стратегическим направлением деятельности Системы TelePay является продвижение инновационных технологий платежного сервиса путем привлечения компаний и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в организации приема наличных платежей в пользу крупнейших поставщиков услуг России (операторов сотовой связи, кабельного и спутникового телевидения, интернет-провайдеров, IP-телефонии, кредитных организаций, жилищно-коммунальных компаний и др).



ООО «Уральский центр информационного и платежного сервиса» c 2005 года выполняет в Системе TelePay функции процессингового центра. Процессинговый центр и служба поддержки клиентов обеспечивают расчетное обслуживание по телефону, а также информационную поддержку пользователей, банков, предприятий и претензионную работу по платежам.