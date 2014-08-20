Подведены итоги кампании MasterCard «Делать добро в одно касание – бесценно», прошедшей при поддержке ТКС Банка

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» поддержал благотворительную кампанию «Делать добро в одно касание — бесценно», проведенную MasterCard в поддержку движения «Вместе Против Рака».



Клиенты ТКС Банка могли повлиять на сумму пожертвования, чаще используя инновационную бесконтактную технологию MasterCard PayPass при оплате покупок и услуг. В период с 1 апреля по 30 июня 2014 года с каждой транзакции, совершенной на любую сумму с помощью банковской карты ТКС Банка с технологией MasterCard PayPass, один рубль собственных средств MasterCard был пожертвован в поддержку движения «Вместе Против Рака».



По итогам кампании платежная система MasterCard перечислит 30 миллионов рублей в фонд благотворительного движения. Денежные средства будут направлены на финансирование научных исследований новых методов лечения раковых заболеваний.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления ТКС Банка отметил: «ТКС Банк был рад поддержать кампанию „Делать добро в одно касание — бесценно“. Мы благодарны нашим клиентам за то, что они внесли свой вклад в сбор пожертвований на клинические исследования в области изучения новых методов лечения онкологических заболеваний, оплачивая свои покупки картами ТКС Банка с технологией MasterCard PayPass. Мы убеждены, что собранная сумма в 30 миллионов рублей позволит значительно продвинуться в изучении методов борьбы с раком».



«MasterCard проводит в России уже вторую кампанию в поддержку инициативы „Вместе Против Рака“. Мы верим, что инвестиции в исследования, направленные на борьбу с серьезными онкологическими заболеваниями, помогают ускорить поиск новых методов и средств лечения. В этом году мы планируем перечислить в фонд инициативы 30 миллионов рублей», — комментирует итоги кампании Илья Рябый, глава MasterCard в России. «Мы искренне благодарим наших партнеров за помощь в проведении кампании, а также держателей карт и владельцев устройств с нашей технологией, которые в этот период активно оплачивали покупки по MasterCard PayPass».