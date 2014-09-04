Банк «Тинькофф Кредитные Системы» оптимизирует расходы с помощью SAS Activity-Based Management

ТКС Банк завершил внедрение решения SAS для функционально-стоимостного анализа, что позволит компании еще точнее выстроить бизнес-процессы и максимизировать отдачу по ряду направлений.



Банк «Тинькофф Кредитные Системы» внедрил специализированную систему функционально-стоимостного анализа и планирования — SAS Activity-Based Management (SAS ABM), чтобы точнее понимать себестоимость банковских продуктов, клиентских сегментов и каналов взаимодействия с клиентами.



Внедрение специализированного решения для аллокации расходов на основе ABM методологии было давно запланированным шагом. «Пока продуктов и каналов привлечения клиентов было немного, потребность в такой системе была небольшой — в то время мы справлялись с расчетами в ручном режиме и могли при принятии наших решений обойтись более грубым подходом к оценке себестоимости. В 2012 году, с учётом усложнения бизнес-модели банка, для сохранения прозрачности управления мы вновь вернулись к рассмотрению вопроса о переводе наших расчетов на индустриальное решение по функционально-стоимостному анализу и внедрении соответствующего программного решения. В 2013 году по результатам тщательного анализа было выбрано решение SAS ABM, и в конце года мы начали построение АВС-системы», — комментирует Павел Токарев, вице-президент по финансам и стратегическому планированию, заместитель финансового директора ТКС Банка.



Основными аргументами в пользу предложения SAS стали функциональные возможности системы, простота интеграции в существующую инфраструктуру (для полномасштабного ABM-решения нужно обеспечить регулярную загрузку в систему большого объема информации по операциям банка и его клиентов), а также наличие успешного опыта внедрения SAS ABM на российском банковском рынке.



К реализации проекта банк привлек специалистов компании Glowbyte Consulting, партнера SAS Россия/СНГ. Специалисты интегратора не только участвовали в организации загрузки информации, но и помогали при разработке методологии и настройке модели взаимосвязи «ресурсы-центры затрат». Реализованная в системе финансовая модель позволяет оценить эффективность инвестиций в развитие конкретного канала привлечения, сегмента клиентов, банковского продукта. Система дала возможность более тонко настраивать тарифную/процентную политику на основе фактической информации о поведении клиентов и его динамике, а также позволила быстрее реагировать на изменение рынка и внутренней ситуации для поддержания прибыльности бизнеса на необходимом акционерам уровне.



В базовой модели SAS ABM в ТКС Банке настроено пять основных блоков: ресурсы, бизнес процессы, активности, продукты и каналы. Более 30 основных групп драйверов (вычисляемых показателей) оказывают влияние на расчет себестоимости. Система охватывает всю структуру банка до уровня отделов и рабочих групп, что позволяет с достаточной, но не избыточной степенью детализации контролировать расходы банка и отслеживать, как и какие подразделения участвуют в формировании себестоимости продуктов.



«Мы добились необходимой степени детализации, которая позволяет нам быстрее и одновременно качественнее понимать структуру затрат. На основе этой информации мы можем принимать более обоснованные инвестиционные решения и отслеживать их последствия: понимать вклад разных проектов в текущий финансовый результат, вносить корректировки в продуктовую линейку, оптимизировать процессы, выявлять неочевидные проблемы и находить способы экономии ресурсов, — оценивает результаты проекта Павел Токарев. — При том, что заказчиком новой системы выступил финансовый департамент, результаты ее работы всё более востребованы руководителями практически всех направлений банка».



Первые расчеты, произведенные в системе по факту запуска в промышленную эксплуатацию, помогли выявить и устранить недочеты в оценке эффективности подразделений банка. «Мы сразу увидели, где и почему возникают нестыковки при аллокации расходов. Например, при самостоятельном расчете затрат одни подразделения учитывают НДС и ЕСН, а другие — нет, соответственно, их эффективность не вполне сопоставима. Кроме того, мы обнаружили случаи, когда подразделения не учитывают расход, потому что не считают его своим и уверены, что его уже учитывает другой отдел. Таким образом, SAS ABM позволяет внедрять единые принципы расчета затрат и себестоимости для всего банка и устранить несоответствия в управленческой отчетности», — приводит пример полученного результата Павел Токарев.



В результатах работы SAS ABM так или иначе заинтересованы все подразделения банка. Целью менеджеров является не только улучшение финансовых показателей, но и оптимизация внутренних процессов. Так, служба маркетинга может использовать данные по сегментам клиентов в разрезе прогнозируемого дохода и расходов на каналы взаимодействия, продукты, обслуживание и т. п., корректируя маркетинговую политику.



«Мы начали с решения базовых задач, но уже в ближайшем будущем планируем расширять использование SAS ABM. В частности, мы уже пробовали проводить стресс-тестирование с использованием результатов расчетов из этой системы. Мы сможем лучше понимать, как какое-либо внешнее событие (например, развитие законодательства, изменение тарифных ставок) повлияет на доходность нашего бизнеса. Сопоставительное тестирование поможет, например, выбрать оптимальный по затратам вариант маркетинговых активностей», — говорит Павел Токарев.



Уже с сентября текущего года ТКС Банк будет выполнять расчеты полной финансовой модели в SAS ABM на ежемесячной основе. Это позволит лучше отслеживать любую динамику и даст руководителям дополнительную обратную связь для сохранения свойственной ТКС гибкости управления, уверены в банке. Помимо этого, ТКС Банк планирует повышать детализацию модели расходов в разрезе клиентов и каналов взаимодействия с ними, а также добавлять в систему новые продукты и их производные по мере их разработки и вывода на рынок.



«Тинькофф Кредитные Системы» изначально строился как ИТ-компания с банковской лицензией, оказывающая полный спектр финансовых услуг. Мы являемся самым высокотехнологичным банком на российском рынке и стремимся к тому, чтобы несмотря на усложнение бизнес-процессов, наша структура управления сохранила необходимую прозрачность, а скорость реагирования на изменение внешних и внутренних факторов была такой же, как тогда, когда мы были на старте. Вместе с тем, мы постоянно ищем новые варианты повышения рентабельности, добиваясь этого в том числе за счет максимально эффективного использования как финансовых, так и человеческих ресурсов», — комментирует внедрение SAS ABM Оливер Хьюз, председатель Правления ТКС Банка.



О компании SAS Россия/СНГ

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.



Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 13,7 тыс. сотрудников. В течение 38 лет годовой доход SAS постоянно возрастал и в 2013 г. достиг 3,02 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 70 тысяч организаций в 139 странах мира. Среди них — 91 компания из первой сотни лидеров, включенных в список «2013 FORTUNE Global 500®». По данным IDC за 2013 год, SAS занимает более 36% мирового рынка углубленной аналитики.



В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), РЖД, «Аэрофлот», крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора, государственные организации.



В декабре 2013 г. компания SAS была включена в тройку лидеров международного рейтинга «Лучшие работодатели, Россия» по итогам исследования «Best Employers Study», проведенного компанией Axes Management по методике и при участии Aon Hewitt.