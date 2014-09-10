«Тинькофф Онлайн Страхование» и OnlineTours.ru застрахуют путешественников от обанкротившихся туроператоров

Страховая компания ОАО «Тинькофф Онлайн Страхование» и интернет-магазин путешествий OnlineTours.ru объявляют о запуске услуги по страхованию от неисполнения туроператором своих обязательств. Новый продукт «Гарантия отпуска» предлагает покрытие и страхование расходов, возникших в результате неисполнения туроператором своих обязательств в связи с приостановкой деятельности, разорением или банкротством.



Это первый на туристическом рынке продукт, который гарантирует страховую выплату сразу после официального объявления туроператора о банкротстве без дополнительного сбора документов, решения суда и других формальностей. Деньги переводятся на счет или банковскую карту клиента в течение трех дней после появления сообщения Федерального агентства по туризму РФ о приостановке или прекращении деятельности туроператора на официальном сайте www.russiatourism.ru.



Страховой продукт «Гарантия отпуска» доступен всем клиентам интернет-магазина OnlineTours.ru, приобретающим на ресурсе пакетные туры от более чем двухсот российских туристических агентств. Покупатели туров в OnlineTours.ru имеют возможность застраховаться независимо от того, через какого оператора они оформляют свое путешествие.



Страховка приобретается по желанию клиента без автоматического включения в цену, то есть у клиента всегда есть выбор. Стоимость «Гарантии отпуска» составляет 7% от общей стоимости тура и оплачивается в момент оплаты пакета на сайте OnlineTours.ru.



Новая страховая услуга, разработанная компанией «Тинькофф Онлайн Страхование» совместно с OnlineTours.ru, предусматривает два варианта страхового покрытия в зависимости от времени наступления страхового случая – объявления о приостановке или прекращении деятельности туроператора. Если клиент еще не успел выехать из страны, «Тинькофф Онлайн Страхование» и OnlineTours.ru возвращают ему 100% стоимости тура, если же он уже находится за рубежом (независимо от количества дней) – 50%, что дает ему возможность завершить отдых и вернуться домой без дополнительных финансовых потерь.



Федор Воронин, операционный директор «Тинькофф Онлайн Страхование», прокомментировал: «Гарантия отпуска» - пожалуй, один из самых актуальных на сегодняшний день страховых продуктов, учитывая последние события на рынке туроператоров. Мы очень хорошо понимаем бизнес нашего партнера, и то, что OnlineTours.ru является крупнейшим агрегатором предложений различных туроператоров, стало решающим аргументом в пользу совместного продукта, ведь мы таким образом минимизируем свои риски. Это один из первых партнерских проектов для нашей компании, и мы рады, что он имеет ярко выраженную социальную направленность. Мы ориентированы на гибкую и оперативную работу с партнерами и предложение максимально качественного страхового продукта нашим клиентам: если рынок требует быстрой реакции, мы готовы ее обеспечить на оптимальных для всех сторон условиях. «Гарантия отпуска» еще раз демонстрирует, что «Тинькофф Онлайн Страхование» является инновационным игроком с нестандартным подходом к бизнесу и выгодным партнером, у которого реализация новых идей не займет много времени и не утонет в корпоративной бюрократии, поэтому мы приглашаем всех наших потенциальных партнеров к сотрудничеству».



«Мы одно из крупнейших турагентств на рынке, продаем пакетные туры практически от всех туроператоров России и понимаем свою особую ответственность перед покупателями, особенно сейчас, когда туристический рынок так нестабилен[1], – комментирует Матвей Герман, генеральный директор компании OnlineTours.ru. – Мы уже давно думали о том, как обеспечить нашим клиентам гарантию спокойного отдыха, и наконец нашли единомышленника в лице «Тинькофф Онлайн Страхование». Максимум, что можно потерять, воспользовавшись этой страховкой, это время на планирование новой поездки. И, что самое важное, клиенту не придется тратить свои нервы и здоровье на то, чтобы вернуть деньги».