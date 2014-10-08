Москва, Россия — 8 октября 2014 г.
Аналитическое агентство Frank Research Group, специализирующееся на исследованиях рынка финансовых услуг, признало мобильный банк «Тинькофф Кредитные Системы» на базе платформы iOS лучшим по функциональности.
Эксперты Frank Research Group (Frank RG) сравнивали 20 мобильных банков из списка лидеров российского рынка по объему портфеля розничных кредитов. Специалисты агентства исследовали каждый мобильный банк по списку, состоящему из 234 параметров, которые описывали наличие или отсутствие конкретных функций, элементы и качества интерфейса, связанные с логикой его работы, удобство использования, а также другие категории, определяющие потребительские качества мобильных банков. Подробнее об исследовании смотрите здесь.
Мобильный банк «Тинькофф Кредитные Системы» уже неоднократно был признан лучшим на рынке независимыми экспертами: в 2013 г. мобильный банк ТКС был назван лучшим в России по результатам исследования компании Deloitte и рейтинга E-payments Russia. Рейтинг Markswebb Rank & Research признал мобильный банк ТКС лучшим на рынке в 2013 и в 2014 гг.