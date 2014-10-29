TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявил о том, что 28 октября 2014 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Тинькофф Кредитные Системы» на уровне «В+" с прогнозом «Стабильный».В обосновании решения Fitch отмечает, что присвоенный Группе рейтинг отражает положительные финансовые результаты ТКС, достигнутые благодаря росту доходности операций кредитования. Стабильный прогноз и более высокий по сравнению с российскими банками-конкурентами рейтинг свидетельствуют об уверенности Fitch в том, что компании удастся удержать потери по ссудам на уровне, позволяющем Группе оставаться прибыльной.Рейтинг Группы также обеспечен высоким уровнем достаточности капитала. По мнению Fitch, достаточность капитала является серьезным преимуществом Группы, в том числе благодаря тому, что коэффициенты достаточности капитала, как нормативные, так и по МСФО, обеспечивают достаточный запас прочности для покрытия возможных убытков.Fitch также отмечает хорошие показатели фондирования и ликвидности Группы, основанные на высоком потенциале привлечения вкладов и генерации денежных потоков по кредитному портфелю.Агентство Fitch также отмечает, что рейтинг Группы характеризуется устойчивостью к потенциальному ухудшению качества активов благодаря текущему уровню рентабельности и высокой капитализации банка.Более подробно с обоснованием и методикой рейтинга можно ознакомиться на сайте Fitch: