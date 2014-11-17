Москва, Россия — 17 ноября 2014 г.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы», инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, совместно с международной платежной системой Visa и Kanobu.ru, один из крупнейших российских игровых интернет-СМИ, запускают первую в России кобрендинговую платежную карту Visa для любителей компьютерных игр.
Карта Tinkoff Kanobu — это кредитная карта платежной системы Visa, которая станет прекрасным решением для геймеров. За любые покупки по карте начисляются бонусные баллы, которые впоследствии можно потратить на покупки на Kanobu.ru и в магазинах электроники.
Порядок начисления бонусных баллов по карте:
- 10% от стоимости покупки — при оплате покупок на сайтах epic.kanobu.ru, games.kanobu.ru;
- До 10% от стоимости покупки — при оплате покупок у Партнеров программы;
- 1,5% от суммы покупки — при оплате любых других покупок по карте.
Все держатели карты Visa Tinkoff Kanobu получают бонусы и подарки за внутриигровые покупки в играх Партнеров программы. Также на всех держателей карт распространяются другие привилегии: розыгрыши цифровых копий игр, игрового «железа» и приставок, эксклюзивные приглашения на бета-тесты и игровые выставки.
Кроме того, всем держателям платежных карт Visa Tinkoff Kanobu начисляются бонусные баллы в качестве подарка на день рождения. Один бонусный балл равен одному рублю РФ. Срок действия бонусных баллов составляет 3 года.
Для владельцев карты Visa Tinkoff Kanobu действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок, в частности, при совершении покупок в магазинах — партнерах ТКС Банка.
Карту можно оформить на сайтах Kanobu.ru и ТКС Банка. Стоимость годового обслуживания карты составляет 990 рублей.
На текущий момент в программе участвуют следующие партнеры:
Торговая сеть М.Видео;
Цифровой магазин Бука.
Актуальный список Партнеров всегда можно найти на сайте: http://kanobu.ru/special/kanobu-card/.
О Kanobu Network
Kanobu Network — крупнейшее в России игровое онлайн-СМИ с игровыми сервисами, входящее в состав Объединенной компании Rambler&Co.
В Kanobu Network входят онлайн-ресурсы Kanobu.ru, AG.ru, а также онлайн-сервисы — цифровой магазин игр Epic. Kanobu.ru и игровой портал Games. Kanobu.ru.
Все ресурсы и сервисы Kanobu Network подключаются к интегрированной сервисной платформе, которая позволяет максимально персонифицировать услуги как для пользователей, так и для партнеров. Уже сегодня собственный API позволяет запускать на платформе Kanobu.ru партнерские проекты.
Kanobu Network является лидером по производству информационно-развлекательного контента игровой тематики в России. Портал Kanobu.ru объединяет лучший редакционный текстовый и видео контент об играх, создаваемый в собственной студии, с пользовательским контентом. AG.ru обладает крупнейшей в Восточной Европе базой игр и системой форумов.
Ежемесячная аудитория интернет-проектов Kanobu Network превышает 4 млн. человек в России и странах СНГ (по данным Google Analytics).
Kanobu Network является брендом ООО «Рамблер-Игры», дочернего предприятия Объединенной компании Rambler&Co.